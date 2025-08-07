augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

17°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

2 órája

Van, ami változik, van, ami nem, de mi büszkék vagyunk

Címkék#motor#konszern#volkswagen#autó

Fontos hírek ma: egyetlen átlátható, rövid összefoglalóban.

Duol.hu
Van, ami változik, van, ami nem, de mi büszkék vagyunk

Megvan ki üzemelteti a városi köztemetőt a következő öt évben

Pintér Tamás polgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze augusztus 7-ére. A képviselő testület tagjai a nyílt ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak meg.

Tovább

Fellázadt a falu, nem tűrnek tovább az emberek - bűz van! (videóval)

Ötezer ember életét keseríti meg a fermentlé bűze, lakossági fórum igénye fogalmazódott meg Mezőfalván. A probléma érinti a környező települések, Nagyvenyim, Daruszentmiklós, Baracs egy részét is.

Tovább

Vezetőváltás, szakmák, fejlesztés – teljesen megújul a gimnázium

Szeptember 1-jétől új fejezet kezdődik a Magyar László Gimnázium életében. A dunaföldvári gimnázium neve és profilja is megváltozik: a jövőben Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum néven működik tovább.

Tovább

Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 5. rész

Néhány hete indítottunk egy különleges kezdeményezést, amely lehetőséget ad az általános iskolás diákoknak Dunaújvárosban és környékén, hogy megmutassák magukat – méghozzá nem is akárhogyan! Azok jelentkezését vártuk, akik az idei tanév végén színötös bizonyítványt szereztek.

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu