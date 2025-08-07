Van, ami változik, van, ami nem, de mi büszkék vagyunk

Megvan ki üzemelteti a városi köztemetőt a következő öt évben

Pintér Tamás polgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze augusztus 7-ére. A képviselő testület tagjai a nyílt ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak meg.

Fellázadt a falu, nem tűrnek tovább az emberek - bűz van! (videóval)

Ötezer ember életét keseríti meg a fermentlé bűze, lakossági fórum igénye fogalmazódott meg Mezőfalván. A probléma érinti a környező települések, Nagyvenyim, Daruszentmiklós, Baracs egy részét is.

Vezetőváltás, szakmák, fejlesztés – teljesen megújul a gimnázium

Szeptember 1-jétől új fejezet kezdődik a Magyar László Gimnázium életében. A dunaföldvári gimnázium neve és profilja is megváltozik: a jövőben Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum néven működik tovább.

Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 5. rész

Néhány hete indítottunk egy különleges kezdeményezést, amely lehetőséget ad az általános iskolás diákoknak Dunaújvárosban és környékén, hogy megmutassák magukat – méghozzá nem is akárhogyan! Azok jelentkezését vártuk, akik az idei tanév végén színötös bizonyítványt szereztek.

