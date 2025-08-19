augusztus 19., kedd

Dunaújvárosi könyvtár

1 órája

Változik a nyitvatartás az ünnep miatt

Duol.hu
Változik a nyitvatartás az ünnep miatt

A könyvtár, ami szinte sosem zár be

Fotó: jakd.hu

Augusztus 20-án, szerdán – a nemzeti ünnepnapon – a városi könyvtár zárva tart. Az ünnepet követően, augusztus 21-én, csütörtökön 13 és 18 óra között, míg pénteken 8 és 13 óra között várják az olvasókat és látogatókat. A könyvtár munkatársai mindenkit szeretettel hívnak a rendes nyitvatartás visszaállásával is.

