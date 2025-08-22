57 perce
Méltóságteljesen ünnepeltek Kisapostagon (videóval, képgalériával)
Kisapostagon idén is méltó módon emlékeztek meg augusztus 20-áról, államalapító Szent István királyról, valamint az új kenyérről. Az ünnepi műsor – amelyet az evangélikus templom tiszteletet sugárzó falai között tartottak meg – augusztus 20-án, délután 17 órakor kezdődött, és a helyi közösség bensőséges és megható részvételével zajlott.
Az ünnepi műsor közös Himnuszénekléssel vette kezdetét, ezt követően Márkli János, Kisapostag alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország léte nem ajándék, hanem kivívott és megőrzött örökség, amelyben Szent István államszervező munkája, a keresztény hitre épített ország, valamint elődeink áldozatos helytállása játszottak kulcsszerepet. Kiemelte: ma is meg kell védenünk azokat az értékeket – hitet, munkát, nemzeti önazonosságot –, amelyek egy évezreden át megtartották a magyarságot Európa szívében.
Az ünnepi műsor méltó módon tisztelgett Szent István király műve előtt
A rendezvény szívhez szóló pillanata volt Barkóczki Veronika saját versének előadása, majd az Alkalmi kórus lépett fel, akik a magyarságot méltató dalokkal hoztak ünnepi hangulatot a templomba.
Méltó módon emlékeztek meg Kisapostagon az államalapításrólFotók: Kállai Félix
Az ünnepi műsorban egy különleges koncert is helyet kapott: Szász Dávid gitárművész klasszikus és jazz elemekkel átszőtt, templomi térhez illő, lélekemelő előadásával ajándékozta meg a jelenlévőket. Az előadó zenei világában az áhítat, a nyugalom és a hit találkoztak, méltó befejezéseként az ünnepi eseményeknek.
Az esemény egyik legfontosabb mozzanata az új kenyér megáldása volt. Stermeczki András evangélikus lelkész áldáskérő imádságában köszönetet mondott az életért, a hazáért, a közösségért, és különösen azért a kenyérért, amely – mint fogalmazott – nem csupán az asztalon osztható étel, hanem Isten gondviselésének és a közösség munkájának szimbóluma. Ünnepi gondolataiban kiemelte: a hit ad értelmet és irányt életünknek, s arra figyelmeztetett, hogy ne zárjuk ki Istent a mindennapokból, hanem hagyjuk, hogy jelenléte áthassa a munkát, az ünnepet és a közösségi létet egyaránt.
A rendezvényt a kisapostagi Evangélikus Gyülekezet, az Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért Alapítvány, valamint a Peru Pékség Perkáta támogatta, melynek friss, ünnepi kenyerét a megáldást követően a résztvevők közösen fogyasztották el.
A spirituális és történelmi tartalmak mellett a művészet is helyet kapott az ünnepen. A látogatók megtekinthették Várócziné Elekes Aranka „Találkozások” című kiállítását, mely festményeiben az emberi és isteni kapcsolatok mélységeit, színeit és érzelmeit tárta a közönség elé.
Kisapostag augusztus 20-i ünnepsége nemcsak a múltra való emlékezés volt, hanem a közösség erejének, a hit megtartó erejének és a közös jövőbe vetett bizalom ünnepe is – ahol a nemzet, a kenyér, az ima és a zene egymást erősítve szólaltak meg.