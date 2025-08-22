Méltóságteljesen ünnepeltek Kisapostagon (videóval, képgalériával)

Az ünnepi műsorban egy különleges koncert is helyet kapott: Szász Dávid gitárművész klasszikus és jazz elemekkel átszőtt, templomi térhez illő, lélekemelő előadásával ajándékozta meg a jelenlévőket. Az előadó zenei világában az áhítat, a nyugalom és a hit találkoztak, méltó befejezéseként az ünnepi eseményeknek.

Az esemény egyik legfontosabb mozzanata az új kenyér megáldása volt. Stermeczki András evangélikus lelkész áldáskérő imádságában köszönetet mondott az életért, a hazáért, a közösségért, és különösen azért a kenyérért, amely – mint fogalmazott – nem csupán az asztalon osztható étel, hanem Isten gondviselésének és a közösség munkájának szimbóluma. Ünnepi gondolataiban kiemelte: a hit ad értelmet és irányt életünknek, s arra figyelmeztetett, hogy ne zárjuk ki Istent a mindennapokból, hanem hagyjuk, hogy jelenléte áthassa a munkát, az ünnepet és a közösségi létet egyaránt.

A rendezvényt a kisapostagi Evangélikus Gyülekezet, az Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért Alapítvány, valamint a Peru Pékség Perkáta támogatta, melynek friss, ünnepi kenyerét a megáldást követően a résztvevők közösen fogyasztották el.

A spirituális és történelmi tartalmak mellett a művészet is helyet kapott az ünnepen. A látogatók megtekinthették Várócziné Elekes Aranka „Találkozások” című kiállítását, mely festményeiben az emberi és isteni kapcsolatok mélységeit, színeit és érzelmeit tárta a közönség elé.