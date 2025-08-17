Isten hozott!
51 perce
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályának újszülött gyermekei
2025.07.28.-2025.08.10.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Őri Natasa Amara
|08.05.
|2900
|50
|Őri-Vojna Andrea
|Őri József
|Gódány Amélia
|08.04.
|3150
|52
|Gódányné Kokkai Krisztina
|Gódány Mihály
|Kiss Kamilla
|08.02.
|3800
|55
|Nagy Dalma
|Kiss Máté
|Szentmártoni Dániel
|08.01.
|3050
|53
|Szentmártoni Éva Edit
|Boldis Konor János
|07.31.
|2500
|50
|Nagy Dóra Katalin
|Boldis Patrik
|Garbacz Ádám
|07.30.
|3000
|51
|Somogyi Eszter
|Garbacz Gábor
|Schrammel Bence
|07.29.
|3600
|54
|Schrammel-Balázs Nikolett
|Schrammel Csaba
|Halápi Panna
|07.29.
|3200
|29
|Radócz Dominika
|Halápi Zoltán
|Baranyai Brendon Kevin
|07.29.
|3800
|54
|Baranyainé Jádi Alexandra
|Baranyai Dávid
|Györe Teodor Leó
|07.28.
|3450
|51
|Györe-Barics Szabina Mercédesz
|Györe Milán
|Tóth Máté
|07.28.
|4200
|57
|Tóth-Hesz Alexandra
|Tóth András
|Páll László
|07.28.
|3100
|50
|Páll-Seres Barbara
|Páll László
|Teudán Noel Zoltán
|08.05.
|3250
|53
|Teudán-Fodor Kitti
|Teudán Zoltán
|Bedő-Gál Emma
|08.02.
|3200
|52
|Bedő-Gálné Vágó Erzsébet
|Bedő-Gál Tivadar
|Révész Bertalan
|08.05.
|2150
|Révészné Bálint Mária
|Révész László
|Jóni Attila Bálint
|08.06.
|3850
|54
|Zakar Ramóna
|Jóni Attila
|Horváth Máté Zsolt
|08.06.
|4000
|54
|Horváthné Homai Tímea
|Horváth Máté
|Kiss Noémi
|08.06.
|3050
|49
|Kiss Klára
|Szabó Vince
|08.07.
|3300
|53
|Szabóné Báló Alíz
|Nagy Boglárka Eszter
|08.08
|3700
|54
|Györe Vivien
|Nagy Lajos
|Bálint Richárd
|08.09
|3500
|52
|Lakatos Kira
|Bálint Richárd
|Papp Léda
|08.09
|4200
|56
|Papp Petra
|PappGábor
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre