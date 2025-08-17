augusztus 17., vasárnap

2 órája

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#újszülött#gólyahír

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Duol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

újszülött
Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás:  Shutterstock

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályának újszülött gyermekei

2025.07.28.-2025.08.10.

Gyermek család- és utóneve

Születési dátum

Súly gramm

Hossz cm

Anyja neve

Apja neve

Őri Natasa Amara08.05.290050Őri-Vojna AndreaŐri József
Gódány Amélia08.04.315052Gódányné Kokkai KrisztinaGódány Mihály
Kiss Kamilla08.02.380055Nagy DalmaKiss Máté
Szentmártoni Dániel08.01.305053Szentmártoni Éva Edit
 
Boldis Konor János07.31.250050Nagy Dóra KatalinBoldis Patrik
Garbacz Ádám07.30.300051Somogyi EszterGarbacz Gábor
Schrammel Bence07.29.360054Schrammel-Balázs NikolettSchrammel Csaba
Halápi Panna07.29.320029Radócz DominikaHalápi Zoltán
Baranyai Brendon Kevin07.29.380054Baranyainé Jádi AlexandraBaranyai Dávid
Györe Teodor Leó07.28.345051Györe-Barics Szabina MercédeszGyöre Milán
Tóth Máté07.28.420057Tóth-Hesz AlexandraTóth András
Páll László07.28.310050Páll-Seres BarbaraPáll László
Teudán Noel Zoltán08.05.325053Teudán-Fodor KittiTeudán Zoltán
Bedő-Gál Emma08.02.320052Bedő-Gálné Vágó ErzsébetBedő-Gál Tivadar
Révész Bertalan08.05.2150
 		Révészné Bálint MáriaRévész László
Jóni Attila Bálint08.06.385054Zakar RamónaJóni Attila
Horváth Máté Zsolt08.06.400054Horváthné Homai TímeaHorváth Máté
Kiss Noémi08.06.305049Kiss Klára
 
Szabó Vince08.07.330053Szabóné Báló Alíz
 
Nagy Boglárka Eszter08.08370054Györe VivienNagy Lajos
Bálint Richárd08.09350052Lakatos KiraBálint Richárd
Papp Léda08.09420056Papp PetraPappGábor

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

 

 

