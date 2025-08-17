Gyorsabban érünk majd Budapestre vonattal, csak nem a Délibe!

A szeptember 1-jétől életbe lépő menetrendi változások egyértelműen gyorsabb, kényelmesebb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedést hoznak Dunaújváros és Budapest között. Az utasok részéről azonban alkalmazkodást igényel, hogy mostantól nem a megszokott budai végállomásra, hanem Kőbánya-Kispestre érkeznek a zónázó járatok. Az új vasúti menetrendi változások összességében mégis pozitív elmozdulást jelentenek, különösen azoknak, akik a főváros pesti oldalán, a metró közelében vagy a keleti országrész irányába utaznak tovább.

Az új vasúti menetrend szerint gyorsabban érünk majd Budapestre

Forrás: Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgató

Új vasúti menetrend

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának Facebook posztja szerint a legnagyobb pozitívum a dunaújvárosiak számára, hogy az új menetrenddel jelentősen, mintegy 24 perccel csökken az utazási idő Dunaújváros és Budapest-Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest.

A FLIRT-öknek és a pályafelújításoknak hála a vonal egy részén 160 km/órás sebességgel is haladhatnak a vonatok.

Ennek köszönhetően Dunaújvárosból naponta 16 alkalommal is be lehet jutni a fővárosba alig több mint egy óra alatt – ez különösen előnyös a napi ingázók és diákok számára. Emellett az óránként induló Z42-es vonatok menetrendje kiszámíthatóbbá és könnyebben megjegyezhetővé válik, ami tovább javítja az utazási élményt és tervezhetőséget.

A vonat nem várakozik az új menetrend szerint negyed órát Pusztaszabolcson

Fontos változás: búcsú a Déli pályaudvartól

A fejlesztés ugyanakkor nem csak előnyöket hoz: a Z42-es vonatok végállomása ezentúl nem a megszokott Budapest-Déli pályaudvar lesz, hanem Kőbánya-Kispest. Ez a változás eltér a korábbi évtizedes megszokásoktól, és elsőre kellemetlenül érintheti azokat a dunaújvárosi utasokat, akik eddig a budai oldalra, különösen a Déli pályaudvar környékére vagy a hegyvidékre jártak dolgozni, tanulni.

Új összeköttetések, új lehetőségek

A MÁV szerint az új végállomás tudatos döntés eredménye, mely jobb kapcsolatot teremt a dél-pesti városrészekkel, az M3-as metróval, valamint a keleti országrész felé induló vasúti járatokkal (pl. Szolnok, Debrecen, Kecskemét, Szeged irányába). Emellett akár fél órával is gyorsabbá válhat a Liszt Ferenc repülőtér elérése Dunaújvárosból – ami különösen hasznos lehet az üzleti utazók és turisták számára.