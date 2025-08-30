augusztus 30., szombat

Új üzletet nyit Dunaújvárosban a népszerű hálózat

Címkék#bolthálózat#boltnyitás#Tescoban#Lipóti Pékség#Dunaújvárosban

Manapság sajnos sok hír arról szól, mely üzletek, vendéglátóhelyek zárnak be, így örömteli felfedezni egy újonnan nyíló boltot. Méghozzá Dunaújvárosban.

Gallai Péter

Az interneten fedeztük fel, hogy a Lipóti Pékség franchise hálózata tovább bővül, méghozzá Dunaújvárosban új üzletet nyitnak. A Facebookon látható videóból kiderül, hogy az iskolakezdéssel egyidőben, szeptember 1-jén a Tescoban nyitják meg második boltjukat városunkban. A Lipóti bolthálózat ma mintegy 70 alvállalkozóval és több mint 300 üzlettel rendelkezik az ország minden pontján. 

új üzletet nyit
Új üzletet nyitnak Dunaújvárosban
Forrás: Lipóti pékség Facebook-oldala

 

