Vásárlás
1 órája
Új üzletet nyit Dunaújvárosban a népszerű hálózat
Manapság sajnos sok hír arról szól, mely üzletek, vendéglátóhelyek zárnak be, így örömteli felfedezni egy újonnan nyíló boltot. Méghozzá Dunaújvárosban.
Az interneten fedeztük fel, hogy a Lipóti Pékség franchise hálózata tovább bővül, méghozzá Dunaújvárosban új üzletet nyitnak. A Facebookon látható videóból kiderül, hogy az iskolakezdéssel egyidőben, szeptember 1-jén a Tescoban nyitják meg második boltjukat városunkban. A Lipóti bolthálózat ma mintegy 70 alvállalkozóval és több mint 300 üzlettel rendelkezik az ország minden pontján.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre