augusztus 15., péntek

Mária névnap

21°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

1 órája

Utolsó pillanatban módosították a tanév menetrendjét, itt az új verzió!

Címkék#tanév rend#szünetek#dátumok#változás

A Belügyminisztérium a tanévkezdés előtt módosította a 2025/26-os tanév rendjét.

Duol.hu

A szabályok szerint az új tanév rend szeptember 1-jén kezdődik, és a diákok 179 tanítási napot töltenek az iskolában, két nappal kevesebbet, mint az előző tanévben. A tanév utolsó napja 2026. június 19. lesz – írta társlapunk a vaol.hu.

új tanév rend
Készen állnak a diákok az új tanév rendre – már csak a csengő hiányzik.
Forrás: Canva

Új tanév rend: itt vannak a friss dátumok

Korábban az első félév január 16-án zárult volna, de a végleges döntés szerint az első félév utolsó tanítási napja 2026. január 23., az értesítéseket pedig január 30-ig kapják meg a tanulók.
Tanítási szünetek:

  • Őszi szünet: október 22. előtti utolsó nap – november 3. utáni első nap
  • Téli szünet: december 19. előtti utolsó nap – január 5. utáni első nap
  • Tavaszi szünet: április 1. előtti utolsó nap – április 13. utáni első nap
  • Nyári szünet kezdete: június 19.
    Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu