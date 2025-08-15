Fontos
1 órája
Utolsó pillanatban módosították a tanév menetrendjét, itt az új verzió!
A Belügyminisztérium a tanévkezdés előtt módosította a 2025/26-os tanév rendjét.
A szabályok szerint az új tanév rend szeptember 1-jén kezdődik, és a diákok 179 tanítási napot töltenek az iskolában, két nappal kevesebbet, mint az előző tanévben. A tanév utolsó napja 2026. június 19. lesz – írta társlapunk a vaol.hu.
Új tanév rend: itt vannak a friss dátumok
Korábban az első félév január 16-án zárult volna, de a végleges döntés szerint az első félév utolsó tanítási napja 2026. január 23., az értesítéseket pedig január 30-ig kapják meg a tanulók.
Tanítási szünetek:
- Őszi szünet: október 22. előtti utolsó nap – november 3. utáni első nap
- Téli szünet: december 19. előtti utolsó nap – január 5. utáni első nap
- Tavaszi szünet: április 1. előtti utolsó nap – április 13. utáni első nap
- Nyári szünet kezdete: június 19.
Teljes cikk itt olvasható.
