Utolsó pillanatban módosították a tanév menetrendjét, itt az új verzió!

A szabályok szerint az új tanév rend szeptember 1-jén kezdődik, és a diákok 179 tanítási napot töltenek az iskolában, két nappal kevesebbet, mint az előző tanévben. A tanév utolsó napja 2026. június 19. lesz – írta társlapunk a vaol.hu.

Készen állnak a diákok az új tanév rendre – már csak a csengő hiányzik.

Forrás: Canva

Új tanév rend: itt vannak a friss dátumok

Korábban az első félév január 16-án zárult volna, de a végleges döntés szerint az első félév utolsó tanítási napja 2026. január 23., az értesítéseket pedig január 30-ig kapják meg a tanulók.

Tanítási szünetek: