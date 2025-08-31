54 perce
Új megállót kapnak a Dunaújváros és Budapest közötti buszjáratok is a fővárosban
Szeptember elsejétől többek között a Dunaújváros és Budapest Népliget között közlekedő autóbuszok is a fővárosban új le- és felszállóhelyet érintenek az eddigi helyett.
A MÁV-csoport honlapján olvashatjuk, hogy a szeptember elsejétől érvénybe lépő helyközi autóbusz menetrend változás részeként a Budapest, Népliget autóbusz pályaudvarról a 6-os számú főút és M6-os autópálya felé és felől közlekedő járatok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében Budapest, Kelenföldi Erőmű helyett Budapest, Budafoki út/Dombóvári út új megállóhelyen állnak meg.
Az új megállóhelyen a 33, 33A és 133E jelzésű BKK buszok is megállnak, valamint az 1-es villamos és a 107-es, 154-es BKK buszokra kedvező átszállási lehetőség nyílik.
Az új megállót érintő vonalak
- 705 Budapest – Ercsi – Adony – Dunaújváros
- 1121 Budapest – Dunaújváros – Bölcske – Tolna – Szekszárd
- 1123 Budapest – Kalocsa – Baja – Bácsalmás
- 1125 Budapest – Dunaújváros – Dunaföldvár – Paks – Szekszárd
- 1130 Budapest – M6 – Baja
- 1131 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Mohács – Harkány
- 1134 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Siklós
- 1136 Budapest – Szekszárd – Bonyhád – Komló