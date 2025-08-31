Új megállót kapnak a Dunaújváros és Budapest közötti buszjáratok is a fővárosban

A MÁV-csoport honlapján olvashatjuk, hogy a szeptember elsejétől érvénybe lépő helyközi autóbusz menetrend változás részeként a Budapest, Népliget autóbusz pályaudvarról a 6-os számú főút és M6-os autópálya felé és felől közlekedő járatok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében Budapest, Kelenföldi Erőmű helyett Budapest, Budafoki út/Dombóvári út új megállóhelyen állnak meg.

A Dunaújvárosból Népligetbe tartó és onnan induló buszok új megállót kapnak Budapesten

Fotó: MW-archív

Az új megállóhelyen a 33, 33A és 133E jelzésű BKK buszok is megállnak, valamint az 1-es villamos és a 107-es, 154-es BKK buszokra kedvező átszállási lehetőség nyílik.

Az új megállót érintő vonalak