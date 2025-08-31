augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobb kapcsolatok

2 órája

Új megállót kapnak a Dunaújváros és Budapest közötti buszjáratok is a fővárosban

Címkék#m6 autópálya#megállóáthelyezés#menetrend#Dunaújváros#buszjárat#Budapest#változás

Szeptember elsejétől többek között a Dunaújváros és Budapest Népliget között közlekedő autóbuszok is a fővárosban új le- és felszállóhelyet érintenek az eddigi helyett.

Gallai Péter

A MÁV-csoport honlapján olvashatjuk, hogy a szeptember elsejétől érvénybe lépő helyközi autóbusz menetrend változás részeként a Budapest, Népliget autóbusz pályaudvarról a 6-os számú főút és M6-os autópálya felé és felől közlekedő járatok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében Budapest, Kelenföldi Erőmű helyett Budapest, Budafoki út/Dombóvári út új megállóhelyen állnak meg.

új megálló
A Dunaújvárosból Népligetbe tartó és onnan induló buszok új megállót kapnak Budapesten
Fotó: MW-archív

Az új megállóhelyen a 33, 33A és 133E jelzésű BKK buszok is megállnak, valamint az 1-es villamos és a 107-es, 154-es BKK buszokra kedvező átszállási lehetőség nyílik.

Az új megállót érintő vonalak

  • 705 Budapest – Ercsi – Adony – Dunaújváros 
  • 1121 Budapest – Dunaújváros – Bölcske – Tolna – Szekszárd
  • 1123 Budapest – Kalocsa – Baja – Bácsalmás
  • 1125 Budapest – Dunaújváros – Dunaföldvár – Paks – Szekszárd
  • 1130 Budapest – M6 – Baja
  • 1131 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Mohács – Harkány 
  • 1134 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Siklós
  • 1136 Budapest – Szekszárd – Bonyhád – Komló

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu