Még mindig szeretjük a tűzijátékot – friss kutatás mutatja a magyarok véleményét

A tűzijáték évtizedek óta meghatározó része a magyar ünnepi hangulatnak: augusztus 20-án a Duna fölött, szilveszter éjjel a városi égbolton, falunapokon vagy kisebb rendezvényeken mindig megjelenik. Bár az utóbbi években egyre több szó esik a korlátozásokról, a zajterhelésről vagy az állatok védelméről, a legfrissebb kutatások szerint a magyarok többsége továbbra is rajong ezért a látványos hagyományért. Az Europion adatai egyértelműen mutatják: a tűzijátékban nemcsak nosztalgia és esztétikum rejlik, hanem közösségi élmény, ami sokak számára éppoly fontos, mint a Himnusz vagy a szilveszteri pezsgős koccintás. A tűzijáték közösségi élmény.

A tűzijáték jövője: ragaszkodunk hozzá, de változást is szeretnénk.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Állatbarát nézőpont – zavaró hangok és megosztó élmény

A Fővárosi Önkormányzat kérdőíve szerint a budapestiek többsége ugyan nem tapasztalt egészségügyi panaszt a szilveszteri pirotechnika kapcsán (73%), de sokan – főként kutyások és állatvédők – mégis szigorítanának a szabályokon. A zajhatás számukra komoly problémát jelent, és 81%-uk támogatná, hogy a tűzijátékok használatát időben korlátozzák. Érdekesség, hogy ez az igény nincs messze a szakma képviselőinek véleményétől sem: egyre többen keresik a halkabb, környezetbarát alternatívákat.

Nemzeti élmény, közösségi varázs – a tűzijáték, ami összeköt

Az Europion nyári kutatása alapján a magyarok 63%-a szerint a tűzijáték fontos kulturális és közösségi szereppel bír. Több mint felük (58%) úgy véli, hogy a nemzeti ünnepek elképzelhetetlenek nélküle – különösen augusztus 20-án. Bár a főváros továbbra is a központi helyszín, egyre többen szeretnék, ha vidéken is lenne több ilyen esemény. A válaszadók 42%-a kifejezetten támogatja a vidéki tűzijátékokat, további 25% pedig részben egyetért ezzel. Az üzenet világos: a kisebb közösségek is igénylik az olyan ünnepi alkalmakat, ahol együtt élhetik meg a látványos pillanatokat.

A jövő nemzedéke rajong érte – a fiatalok és a pirotechnika

A tűzijáték népszerűsége a fiatalok körében is töretlen. A 16–29 évesek közül 43% évente legalább egyszer használ valamilyen pirotechnikai eszközt, 10% pedig akár többször is. Ez nemcsak a látvány iránti lelkesedést mutatja, hanem azt is, hogy a fiatalok aktívan részt vesznek e hagyomány életben tartásában.