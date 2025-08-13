augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

2 órája

Figyelem! Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe!

Címkék#veszély#tűz#erdőterület#külterületi#tilalom#lakosság#Magyarország

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán közölték, hogy Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe a fokozott tűzveszély miatt.

Duol.hu

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, a fásításokban és azok 200 méteres körzetén belüli külterületi ingatlanokon. Tiltott továbbá a parlag- és gazégetés, valamint minden szabadtéri tűzrakás. A tilalom visszavonásig érvényes, és az aktuális információk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságának honlapján (erdotuz.hu) érhetők el. A lakosságot arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és felelősséggel kezeljék a tűzbiztonságot, és tartsák be a tilalmat a tüzek megelőzése érdekében.

tűzgyújtási tilalom
Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon.
Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu