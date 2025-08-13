Figyelem! Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe!

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, a fásításokban és azok 200 méteres körzetén belüli külterületi ingatlanokon. Tiltott továbbá a parlag- és gazégetés, valamint minden szabadtéri tűzrakás. A tilalom visszavonásig érvényes, és az aktuális információk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságának honlapján (erdotuz.hu) érhetők el. A lakosságot arra kérik, hogy fokozott figyelemmel és felelősséggel kezeljék a tűzbiztonságot, és tartsák be a tilalmat a tüzek megelőzése érdekében.

Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon.

Forrás: katasztrofavedelem.hu