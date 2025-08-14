augusztus 14., csütörtök

A Balkán legnagyobb versenye

2 órája

Amire Perkátán nagyon büszkék (videóval)

A közelmúltban rendezték meg a szerbiai Apatinban az V. Nemzetközi Pálinka Fesztivált. Perkátai siker törköllyel.

Agárdy Csaba
Amire Perkátán nagyon büszkék (videóval)

László Norbert a szentélyében, ahol a kiváló nedük készülnek

Fotó: Agárdy Csaba

A Balkán legrangosabb versenyére 14 országból 1200 minta érkezett 24 kategóriában. A viadalra nevezett László Norbert perkátai pálinkafőző és pálinkabíráló is. Tízféle törköllyel  indult, amiből három nagy ezüstérmet, hét pedig aranyérmet ért. Sőt, az aleta szőlőből készült törkölye lett a kategóriagyőztes, amivel az összesítésben a legeredményesebb magyar pálinkafőző volt. 

törköllyel
László Norbert két szerbiai serleggel. Tíz törköllyel indult Fotó: Agárdy Csaba

Törköllyel a húszpontos rendszerben

– A bírálat húszpontos rendszerben  történt, de nem  a klasszikusban, ami annyit jelent, hogy itt töredékpontokat is figyelembe vesznek. A klasszikus pontozásos rendszerben a 18 pont már aranyérmes, itt még csak nagy ezüstöt ér, 18.1 ponttól kapnak aranyérmet a tételek. Viszont azt is meg kell melíteni, hogy a tizennégy nevezett ország közül nálunk a legszigorúbbak a jövedéki törvények, pálinkát csak gyümölcsből lehet készíteni, minimális cukrot sem szabad hozzáadni. Vannak országok, ahol fűszerezik, ízesítik, virágot adnak a cefréhez vagy az alszeszhez.

László Norbert büszkén mondta el nekünk, hogy külön gratulált neki a település polgármestere, Oláh István, mivel nem látott még olyan díjat, amin külön megvolt Perkáta neve említve.

törköllyel
Perkáta és László Norbert neve az egyik díjon. Erra büszkék a településen.
Fotó: Agárdy Csaba

 

