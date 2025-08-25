1 órája
Tizennyolc év után ismét a csúcsra ért a magyar kenu négyes
Ezüstök után végre aranyérem (videóval)
Szombaton délután kenu négyes ötszáz méteren tizennyolc év után újra világbajnok lett a magyar egység. A milánói viadalon csapatunk tagja volt a Dunaújvárosi KSE sportolója, Hajdu Jonatán is.
Az év játékvezetője szívvel és lélekkel dolgozik a dunaújvárosi sportért
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség évzáróján több díjat is átadtak. Közte egy olyan személy munkáját is elismerték, aki csendben, de annál kitartóbban és lelkiismeretesebben dolgozott a kispályás foci sikereiért.
Trabant NDK-zászlóval és a szupermodern Tesla – galériával, videóval
Újabb autóstalálkozó volt a Szalki-szigeten. Hetedik alkalommal rendezték meg a szabadstrandon a márkafüggetlen autóstalálkozót, a Duna New Szabit.
Egykor gyerekzsivajtól volt hangos, ma a csend uralja az elhagyatott tábort
Mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe lépnénk. Az elhagyatott tábor szobáit benőtte a növényzet, a falakat graffitik tarkítják, a csend pedig hangosabban beszél, mint valaha az élet.