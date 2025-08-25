augusztus 25., hétfő

Tizennyolc év után ismét a csúcsra ért a magyar kenu négyes

Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Ezüstök után végre aranyérem (videóval)

 

Szombaton délután kenu négyes ötszáz méteren tizennyolc év után újra világbajnok lett a magyar egység. A milánói viadalon csapatunk tagja volt a Dunaújvárosi KSE sportolója, Hajdu Jonatán is.

Az év játékvezetője szívvel és lélekkel dolgozik a dunaújvárosi sportért

 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség évzáróján több díjat is átadtak. Közte egy olyan személy munkáját is elismerték, aki csendben, de annál kitartóbban és lelkiismeretesebben dolgozott a kispályás foci sikereiért.

Trabant NDK-zászlóval és a szupermodern Tesla – galériával, videóval

 

Újabb autóstalálkozó volt a Szalki-szigeten. Hetedik alkalommal rendezték meg a szabadstrandon a márkafüggetlen autóstalálkozót, a Duna New Szabit.

Egykor gyerekzsivajtól volt hangos, ma a csend uralja az elhagyatott tábort

Fotó: Végh Csaba / Forrás:  Facebook

Mintha egy posztapokaliptikus film díszletébe lépnénk. Az elhagyatott tábor szobáit benőtte a növényzet, a falakat graffitik tarkítják, a csend pedig hangosabban beszél, mint valaha az élet.

