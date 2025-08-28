augusztus 28., csütörtök

Ásatás

1 órája

Titokzatos holttestekre bukkantak a szántóföld alatt

Címkék#projekt#avar kor#temető#Szent István Király Múzeum#ásatás

Egy műholdképen gyanús növényzeti nyomokat vett észre a Szent István Király Múzeum régészeti programjának önkéntese Seregélyes mellett. Hamarosan kiderült, a szóban forgó területen, amely jelenleg szántóföld, a mélyben egy temető nyugszik.

Duol.hu

A Szent István Király Múzeum (SZIKM) a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet (MNM NRI) Topográfiai Osztályával együttműködésben, a Temetők az űrből projekt keretében idén februárban hitelesítette azt a lelőhelyet, amelyet a SZIKM Régészeti Programjának önkéntese, Molnár Csaba fedezett fel. Egy műholdképen gyanús növényzeti nyomokat vett észre, s hamarosan kiderült, hogy a szóban forgó területen, amely jelenleg szántóföld, a mélyben egy temető nyugszik – számolt be róla társoldalunk, a feol.hu. A feltárt két sír a késő avar korra keltezhető – írja közösségi oldalán a Magyar Régész Szövetség a titokzatos holttestek megtalálásáról. 

titokzatos holttestek
Forrás: Magyar Régész Szövetség Facebook-oldal

A teljes cikket ide kattintva olvashatják.


 

 

