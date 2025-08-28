Titokzatos holttestekre bukkantak a szántóföld alatt

A Szent István Király Múzeum (SZIKM) a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet (MNM NRI) Topográfiai Osztályával együttműködésben, a Temetők az űrből projekt keretében idén februárban hitelesítette azt a lelőhelyet, amelyet a SZIKM Régészeti Programjának önkéntese, Molnár Csaba fedezett fel. Egy műholdképen gyanús növényzeti nyomokat vett észre, s hamarosan kiderült, hogy a szóban forgó területen, amely jelenleg szántóföld, a mélyben egy temető nyugszik – számolt be róla társoldalunk, a feol.hu. A feltárt két sír a késő avar korra keltezhető – írja közösségi oldalán a Magyar Régész Szövetség a titokzatos holttestek megtalálásáról.

Forrás: Magyar Régész Szövetség Facebook-oldal

