A dunaújvárosi egészségügyi dolgozók fizetését is csökkentené a Tisza-adó

Azt már mindenki tudja, hogy egy kiszirvágott dokumentum szerint a Tisza Párt a személyi jövedelemadó jelentős növelését vezetnék be, ha hatalomra kerülnek. Eltörölnék a jelenlegi egy kulcsot, ami tizenöt százalék, helyette három sávos szja rendszer bevezetését javasolják. A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, azonban az átlagkereset ötmillió feletti része – 5-15 millió forintig – már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig egészen magasra, 33 százalékra emelkedne az elvonás. Ez rengeteg embert érintene, közte az egészségügyben dolgozókat is.

Az egészségügyben dolgozók is kárvallotjai lennének a Tisza-adónak

Illusztráció: Origo/Polyák Attila

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejér vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó bére 704 912 ezer forint volt, ami nettó 485 523 forintot jelent. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 105 736 forint, azonban a Tisza-adó által ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei Dunaújvárosban is növekednének.

Ennyit venne ki a zsebből a Tisza-adó