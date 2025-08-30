28 perce
A dunaújvárosi egészségügyi dolgozók fizetését is csökkentené a Tisza-adó
Az egészségügyben dolgozók Dunaújvárosban is kárvallotjai lennének a Tisza-adónak, amivel sávosan növelnék az szja kulcsokat. Mutatjuk, mennyivel keresnének kevesebbet az érintettek.
Azt már mindenki tudja, hogy egy kiszirvágott dokumentum szerint a Tisza Párt a személyi jövedelemadó jelentős növelését vezetnék be, ha hatalomra kerülnek. Eltörölnék a jelenlegi egy kulcsot, ami tizenöt százalék, helyette három sávos szja rendszer bevezetését javasolják. A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, azonban az átlagkereset ötmillió feletti része – 5-15 millió forintig – már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig egészen magasra, 33 százalékra emelkedne az elvonás. Ez rengeteg embert érintene, közte az egészségügyben dolgozókat is.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejér vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó bére 704 912 ezer forint volt, ami nettó 485 523 forintot jelent. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 105 736 forint, azonban a Tisza-adó által ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei Dunaújvárosban is növekednének.
Ennyit venne ki a zsebből a Tisza-adó
Nem is kevéssel, ugyanis az elvonás havi 125 914 forint lenne, az ötmillió forint feletti részre kivetett 22 százalék miatt. Azaz 20 ezer forinttal csökkenne a dolgozók keresete minden hónapban.