Dunaújvárosban is jócskán csökkenhet az iparban dolgozók bére, ha ezt bevezetik
A jelenlegi fizetésénél szinte mindenki kevesebbet vihet haza a Tisza párt által bevezetni kívánt szja-rendszerrel. A Tisza-adó az iparban dolgozókat is igen hátrányosan érintené, ami alól a Dunaújvárosban dolgozók se lennének kivételek.
Sokan már lázasan számolnak, mennyivel csökkenne a fizetésük, ha a Tisza Párt jutna hatalomra. Ugyanis ismertté vált egy kiszirvágott dokumentum alapján, hogy bevezetnék a Tisza-adót. Azaz a személyi jövedelemadót háromsávossá tennék és jelentős növelését vezetnének be. A jelenlegi egy kulcs, ami tizenöt százalék, csak ötmillió forint éves kereset alatt maradna meg, azaz havi bruttó 416 666 forintig. Azonban az ötmillió feletti rész – 15 millióig – már a 22 százalékos sarc hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió felett pedig egészen magasra, 33 százalékra hízna az elvonás. Ez nagyon sok iparban dolgozó embert is érintene, a dunaújvárosi munkahelyeken is.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejér vármegyében az iparban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkeresete 720 779 forint volt, ami nettó 493 602 forintot jelent. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 108 117 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. Mutatjuk mennyivel!
A Tisza-adó ennyivel csökkentené az ágazati átlagbért
A jelenlegihez képest 21 ezer forinttal érkezne kevesebb minden hónapban a bankszámlára, miután az átlagkereseten 129 404 forint lenne az szja elvonás.
A dunaújvárosi egészségügyi dolgozók fizetését is csökkentené a Tisza-adó