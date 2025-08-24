Az internet sztárja lett generációk legendás kukoricaárusa

„Hosszú csövű, édes, finom, amerikai csemegekukorica!” – kiáltja a jól ismert hang a Szelidi-tó strandján, ahol évtizedek óta minden nyár elmaradhatatlan része a főtt kukorica illata. Egy TikTok videónak köszönhetően most ország-világ megismerhette a férfit, aki minimum 40 éve ugyanazzal a lelkesedéssel árulja a kukoricát. Félmillióan nézték a TikTokon

A róla készült videót már közel 500 ezren látták a TikTokon, a kommentek pedig nem győzik dicsérni és felidézni a régi nyarak hangulatát – írta meg társoldalunk, a baon.hu.

40 éve árulja a kukoricát a Szelidi-tó patján, TikTok-videójáért rajong az internet

Forrás: Youtube

Felidzéik, hogy a hozzászólók szerint Feri bácsi nélkül elképzelhetetlen a Szelidi nyár. Sokan arról számoltak be, hogy már gyerekkorukban is tőle vettek kukoricát – van, aki a ’90-es évekből emlékszik rá, mások szerint már 35-40 éve ugyanazzal a lendülettel árulja a csemegét.

Tavaly lapunk munkatársa is találkozott Feri bácsival, akivel akkor interjút készített.

– Itt a Szelidi-tó partján én vagyok az egyedüli főtt kukorica árus. Azt hiszem elmondhatom, hogy nem azért vagyok a termékemmel sikeres. Korábban nyilván volt rajtam kívül három-négy kukoricás, de az enyém szerencsére más volt, mint a többieké. Megszerettek az emberek.

Az én kukoricám egy kicsit egyedi. Saját termesztésű, frissen szedett, és jó minőségű. Mindketten hallottuk az előbb azt a hölgyet, aki azt mondta, hogy egyedül itt a Szelidi tónál és nálam tud enni igazi főtt kukoricát. Még mindig nagyon jó érzés ezt hallani.

Negyven éve viszi ezt a szolgáltatást az új TikTok sztár!

– Negyven éve még 2 forintért adtam darabját a kukoricának. A lángos 8, a sör körülbelül 10 forint lehetett. Azóta sok minden változott, a minőség állandó maradt. Azt gondolom, hogy az egy bevezető ár volt, egy elképzelt haszonnal… Úgy érzem, hogy bejött az elképzelésem. Azt szerettem volna, ha az én termékemen keresztül is jó emléket vittek volna magukkal haza az emberek. A jófajta reklámcsinálás azóta is rá fér a tavunkra, mert azt hiszem, hogy még mindig sokan nem tudnak róla. Pedig ez egy nagyon szép hely, ahová érdemes eljönni.