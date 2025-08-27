1 órája
Egy dunaújvárosi társasház, aminek a bank másfél millió forintot ajándékozott
Egy tízemeletes panelház elektromos vezetékcseréje önmagában ritkán kerül a címlapokra. De amikor egy dunaújvárosi társasház másfél millió forintot nyer rá az OTP országos pályázatán, máris más a történet. A társasházak között idén közel ezren indultak, a dunaújvárosi Szórád Márton út 44. pedig az ötödik helyen végzett a „Biztonságos otthonok” kategóriában.
A történetnek több szála is van. Egyrészt az, hogy miért éri meg pályázatot írni egy közös képviselőnek? A másik, hogy gyakorlatilag rengeteg pénzre lenne szükség, hogy ne omoljanak a házak a fejünkre, s ezt a lakók nagyon nehezen tudják kifizetni... De kezdjük az elején. Az OTP immár több mint tíz éve hirdet pályázatot társasházak részére, különböző kategóriákban. Idén két témakörben lehetett nevezni: Fenntarthatóbb jövő és Biztonságos otthonok. Éva is pályázott, a tavalyi évhez hasonlóan, s az idén is nyert.
–Idén a Szórád Márton út 44. szám alatti társasházzal pályáztam, és az ötödik helyet sikerült megszerezni a Biztonságos otthonok kategóriában – mondta Kissné Reng Éva, közös képviselő. Mivel két kategóriát a társasházak nagysága szerint újabb két csoportra osztották, s az első öt kaphatott csak pályadíjat, így összesen húsz jutalmat adtak át.
Kissné Reng Éva úgy véli, hogy elismerés nemcsak szakmai presztízst jelent, hanem nagyon fontos az a másfél millió forintos támogatás is, amelyet a társasház méretlen, felszálló elektromos vezetékének teljes felújítására fordítanak.
Mitől lesz nyertes egy társasház?
Beszélgetünk arról, hogyan is kell nyertes pályázatot beadni. Megtudom, hogy a vágyaknak itt nem sok szerepe van. Pontosan meghatározott, árajánlatokkal alátámasztott, dokumentált pályázati anyagokat várnak, így a pályázat komoly előkészületeket igényel. Nem elég egy ötlet:
– Az OTP felületén kell beadni mindent, a költségvetést, fotókat, mellékleteket. Csak olyan munkával lehet pályázni, amit már közgyűlésen megszavaztak.
Ez nem játék, nem lehet üres ígéretekkel próbálkozni
– hangsúlyozta a közös képviselő. Ráadásul, hogy a megnyert pályázat sem elegendő, szoros határidővel és még alaposabb ellenőrzés után juthatnak csak az elnyert pályadíjhoz:
– A kivitelezést október 31-ig kell lezárni, a folyamat végén pedig egy fotókkal és beszámolóval kiegészített anyagot kell leadni. Ezt követően az OTP kiküldi az ellenőrjét, aki a valóságban is leellenőrzi, hogy minden megtörtént-e. Ez utófinanszírozott támogatás, de gyorsan fizetnek, ha minden dokumentum rendben van – tette hozzá.
Miért éri ez meg egy közös képviselőnek?
Bár sokan feltételeznék, a közös képviselő személyesen nem kap pénzbeli juttatást a sikerért: – Elsősorban azért csinálom, mert felelősséget érzek. Ugyan minden nyertes pályázatot készítő kapott egy Ikea-utalványt, de nem ez a lényeg.
Úgy vagyok vele, ha elvállalok egy társasházat, akkor kötelességem a legjobb lehetőségeket kihasználni. Ez szakmailag is előrevisz: referenciát, bizalmat és értéket ad.
Társasházi gondok
A dunaújvárosi társasházak állapota sok helyen kritikus, különösen a régi, belvárosi épületeknél: – Nagyon leromlottak a homlokzatok, erkélyek, tetők. Ezeket önerőből szinte lehetetlen felújítani – mondja Kissné Reng Éva. A fővárosban, nagyvárosokban van többféle önkormányzati pályázati lehetőség, de itt csak egy szűk keret áll a rendelkezésre.
– Itt helyben például összesen másfél millió forint áll rendelkezésre egy évben, és csak védett épületek pályázhatnak.
Ez nagyon kevés, hiszen egy teljes tetőcsere vagy homlokzatfelújítás sok tízmilliós nagyságrend, de ez is segítség a hitelfelvételnél.
– Bár tavaly két társasházammal ki is merítettem a keretet– magyarázza.
- Éva szerint szükség lenne központi, állami támogatási programokra is.
- Jelenleg csak a lakossági távhő pályázat van érvényben, amelyben fűtési költségosztók és termosztatikus szelepek felszerelésére lehet pályázatot benyújtani, de felújítások is nagyon fontosak lennének. Meg kellene védeni az építészeti értékeinket, mert ezek a házak – legyen szó szocreál vagy más korszak építészetéről – igenis értéket képviselnek.
Előretekintve
A közös képviselőt már most kérdezgetik: vajon jövőre is sikerül-e győzni, hiszen tavaly és az idén is nyert egy-egy társasházával: – Sok száz pályázó közül bekerülni az első húszba már most hatalmas eredmény. Azt is tudom, nem lehet mindig nyerni, de ha van jó terv és felelősségteljes közösség, akkor igenis van esély.