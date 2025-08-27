Egy dunaújvárosi társasház, aminek a bank másfél millió forintot ajándékozott

A történetnek több szála is van. Egyrészt az, hogy miért éri meg pályázatot írni egy közös képviselőnek? A másik, hogy gyakorlatilag rengeteg pénzre lenne szükség, hogy ne omoljanak a házak a fejünkre, s ezt a lakók nagyon nehezen tudják kifizetni... De kezdjük az elején. Az OTP immár több mint tíz éve hirdet pályázatot társasházak részére, különböző kategóriákban. Idén két témakörben lehetett nevezni: Fenntarthatóbb jövő és Biztonságos otthonok. Éva is pályázott, a tavalyi évhez hasonlóan, s az idén is nyert.

Egymás után két esztendőben is nyert egy-egy társasház, ahol Kissné Reng Éva a közös képviselő

Facebook/ Kissné reng Éva

–Idén a Szórád Márton út 44. szám alatti társasházzal pályáztam, és az ötödik helyet sikerült megszerezni a Biztonságos otthonok kategóriában – mondta Kissné Reng Éva, közös képviselő. Mivel két kategóriát a társasházak nagysága szerint újabb két csoportra osztották, s az első öt kaphatott csak pályadíjat, így összesen húsz jutalmat adtak át.

Kissné Reng Éva úgy véli, hogy elismerés nemcsak szakmai presztízst jelent, hanem nagyon fontos az a másfél millió forintos támogatás is, amelyet a társasház méretlen, felszálló elektromos vezetékének teljes felújítására fordítanak.

Mitől lesz nyertes egy társasház?

Kissné Reng Éva közösképviselő

Beszélgetünk arról, hogyan is kell nyertes pályázatot beadni. Megtudom, hogy a vágyaknak itt nem sok szerepe van. Pontosan meghatározott, árajánlatokkal alátámasztott, dokumentált pályázati anyagokat várnak, így a pályázat komoly előkészületeket igényel. Nem elég egy ötlet:

– Az OTP felületén kell beadni mindent, a költségvetést, fotókat, mellékleteket. Csak olyan munkával lehet pályázni, amit már közgyűlésen megszavaztak.

Ez nem játék, nem lehet üres ígéretekkel próbálkozni

– hangsúlyozta a közös képviselő. Ráadásul, hogy a megnyert pályázat sem elegendő, szoros határidővel és még alaposabb ellenőrzés után juthatnak csak az elnyert pályadíjhoz:

– A kivitelezést október 31-ig kell lezárni, a folyamat végén pedig egy fotókkal és beszámolóval kiegészített anyagot kell leadni. Ezt követően az OTP kiküldi az ellenőrjét, aki a valóságban is leellenőrzi, hogy minden megtörtént-e. Ez utófinanszírozott támogatás, de gyorsan fizetnek, ha minden dokumentum rendben van – tette hozzá.