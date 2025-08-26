augusztus 26., kedd

Tanévkezdési árak: füzetektől a ragasztókig minden, amit tudni érdemes

A nyár utolsó napjai nemcsak a pihenésről, hanem a tanszerbevásárlásról is szólnak. A tanszerárak 2025-ben változatosak, a legegyszerűbb ceruzáktól az akár több ezer forintos prémium füzetekig. Cikkünkben összegyűjtöttük, mire számíthatnak a szülők a tanév kezdetén.

Duol.hu
Tanévkezdési árak: füzetektől a ragasztókig minden, amit tudni érdemes

Fotó: MW/Vémi Zoltán

Elérkezett a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a szülők számára kötelező körút: a tanszerbeszerzés. A bevásárlólistákon füzetek, ceruzák, radírok és borítók kerülnek a figyelem középpontjába, miközben mindenki próbálja megtalálni az ár és minőség optimális egyensúlyát, írja a feol.hu. Lássuk milyenek a tanszerek árai iskolakezdés előtt. 

tanszer
A tanszerárak 2025-ben széles skálán mozognak.
Fotó: MW/Szakony Attila

Füzetek minden ízlésre és pénztárcára

A 2025-ös tanév kezdetére a füzetárak széles skálán mozognak: a legegyszerűbb, 32 lapos darabok már 89 forinttól elérhetők, míg a prémium, A4-es spirálfüzetek ára akár 2 000 forint is lehet. Az A5-ös, 150–160 oldalas füzetek 700–800 forint körül mozognak, a kisebb A6–A7-es spirálfüzetek pedig 200–400 forintért vásárolhatók. Így minden korosztály és felhasználói igény megtalálhatja a számára ideális darabot, legyen szó az első osztályos színes füzetekről vagy a középiskolások és egyetemisták nagyobb, tartósabb spirálfüzeteiről.

Borítók: védelem és stílus egyben

A füzetek és könyvek védelme szintén elengedhetetlen. Az A4-es és A5-ös borítók ára 1 100–1 500 forint között mozog, a könyvborítók pedig valamivel drágábbak, átlagosan 1 200–1 500 forintért kaphatók. Színes mintáik nemcsak praktikusak, de egyéni stílust is kölcsönöznek a tanszereknek.

Írószerek: a hagyományostól az ergonomikusig

A grafitceruzák 40–50 forinttól indulnak, az ergonomikus változatok ára 300–400 forint. Színes ceruzák 1 000–1 500 forint között, golyóstollak 150–200 forinttól, zseléstollak pedig 500–700 forint körül érhetők el. Radírok 200–250 forinttól, ceruzahegyezők 1 000–1 400 forintig terjednek, míg a filctollak és szövegkiemelők ára 200–600 forint között mozog.

Ragasztók minden feladatra

A ragasztók ára a kis kiszereléseknél 290 forinttól indul, a nagyobb, 250 ml-es prémium termékek 1 690 forintba kerülhetnek. A kenőfejes, folyékony és stift formátumú ragasztók különböző felhasználási igényeket szolgálnak ki: legyen szó gyors javításról, nagyobb felületekről vagy tiszta, kényelmes alkalmazásról.

Kötelező tanszerek és rajzeszközök

A rajzlapok és vázlatfüzetek a tanév alapvető kellékei. Egy A5-ös famentes rajzlap 50 lapos csomagja 170–180 forintba, az A4-es 10 lapos csomagja 160–170 forintba kerül. Krepp papírok 200 forint körül, origami lapok 660 forintért, B4-es vázlatfüzetek 1 300 forint körül érhetők el. Ezek a kiegészítők biztosítják a kreatív feladatokhoz szükséges alapot, miközben mindenki a saját ízlése és igénye szerint választhat.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

