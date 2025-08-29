44 perce
Rekordszámú új hallgatóval, de mi lesz a kohászattal?–videóval, galériával
Pénteken délelőtt hallgatókkal, az intézmény vezetőivel, a kuratóriumi tagjaival és az 50 éve végzett hallgatókkal telt meg a Dunaújvárosi Egyetem. Az ünnepélyes tanévnyitó alkalmából több fontos egyetem életét meghatározó információ is elhangzott.
A tanévnyitó ünnepi műsora a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának előadásával kezdődött Juhász Enikő vezénylésével. A színvonalas fellépést Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektorának köszöntője követte.
A Dunaújvárosi Egyetem neve a piacképes tudást jelenti
A rektor beszédében hangsúlyozta, hogy közel 4000 hallgatóval kezdi meg az új tanévet a DUE: – A 2025-ös általános felvételi eljárás során 869 hallgató, pótfelvételi eljárásban 223 hallgató nyert felvételt intézményünkbe. A felvételi ponthatárok jelentős emelkedése, a műszaki és gazdasági képzések iránti töretlen érdeklődés egyértelmű visszajelzése annak, hogy a Dunaújvárosi Egyetem neve immár a piacképes tudás és a korszerű képzés szinonimájává vált. Szót ejtett a szakmai sikerekről, a külföldi tapasztalatszerzésekről és a kutatás-fejlesztés terén elért eredményekről is. Mindezek mellett a Bánki Technikum népszerűségét és a diákjai elért tanulmányi eredményeit is szóba hozta.
Megemlítette azt is, hogy fontos tudomásul venni, hogy semmiből nem lesz valami, tanulásból lesz csak tudás.
A rektori köszöntő után az elsőévesek letették a fogadalmukat.
Képgaléria
Tanévnyitó a Dunaújvárosi EgyetemenFotók: Fekete Györgyi
A Vasmű helyzete miatt változtatni kell a képzési rendszeren
Az esküt követően Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte a hallgatókat. Süli János kiemelte, hogy a főépület ünnepélyes átadása ugyan 2025 januárjában megtörtént, de hivatalosan most, a tanévnyitót követően veszik igazán birtokba a hallgatók. Ők az elsők, akik ebben a megújult környezetben kezdhetik meg tanulmányaikat. Elmondta, hogy a Dunaferr körül kialakult helyzetet figyelembe véve az egyetemnek bővíteni illetve módosítania kell a képzési kínálatát. Ugyan bízik abban, hogy a kohászatnak, a kohómérnököknek lesz jövője akár a városban is, de addig is megfelelő alternatívákon is kell gondolkozniuk.
Süli János elnök a leendő mérnökök figyelmébe ajánlotta a tapasztalat és a gyakorlat fontosságát. Mint mondta:
Húsz év tapasztalatot csak húsz év alatt lehet megszerezni!
Ezt követően köszöntötték azokat, akik 50 évvel ezelőtt végezték itt felsőoktatási tanulmányaikat. Az elegáns urak és hölgyek büszkén és meghatottan vették át a végzettségük megszerzésének jubileuma alkalmából átadott díszokleveleket. Öröm volt látni, hogy a dunaújvárosi felsőoktatásnak múltja ugyanúgy van, mint jelene és remélhetően jövője is.
Egyetemen belüli díjak átadására is sor került. Átadták az Arany Kréta és a HASIT díjakat is. Az előbbit a diákok szavazata alapján Kocsó Edina tanárnő kapta, a másikat a hallgatók közül Czeilinger Dominik József és az oktatók részéről dr. Kőkuti Tamás vehette át.
Az egyetem és a térség kapcsolata
Az elismerések átadását követően Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő úr beszéde követte: – Öröm látni, hogy egyre többen választják az egyetemet, amely folyamatosan fejlődik, megújul és erősíti kapcsolatait a térség gazdasági szereplőivel. A színvonalat jelzi, hogy az egyik szakra csak a maximális, 500 ponttal lehetett bejutni.
A tanévnyitó végén a kohászok himnusza
Szabó Zsolt, Dunaújváros gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármestere is üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében a felelősség fontosságát, s annak változásait hangsúlyozta. Más felelősséggel járt számára is az az idő, amit diákként töltött a Dunaújvárosi Egyetem falai között és más, most hogy a város gazdasági alpolgármestere. Jó kívánságait adta át az egyetem hallgatóinak, azt kívánta, hogy érezzék jól magukat egyetemi éveik alatt városunkban.
- Az ünnepséget a karok himnuszai és a Szózat zárta. Furcsa, és talán némileg megindító is volt, ahogy legutolsónak felhangzott a kohászok himnusza, s az ahogy a diákok teli torokkal dalolták:
A kohászok nótájától zengenek a bércek. Zúzzad az ércet, nemesítsd a fémet. Kell ez a honnak te derék kohász! Fel a kohóra! Ércet bele! Fel a pöröllyel ...
Reméljük, így lesz...