Rekordszámú új hallgatóval, de mi lesz a kohászattal?–videóval, galériával

A Vasmű helyzete miatt változtatni kell a képzési rendszeren

Az esküt követően Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte a hallgatókat. Süli János kiemelte, hogy a főépület ünnepélyes átadása ugyan 2025 januárjában megtörtént, de hivatalosan most, a tanévnyitót követően veszik igazán birtokba a hallgatók. Ők az elsők, akik ebben a megújult környezetben kezdhetik meg tanulmányaikat. Elmondta, hogy a Dunaferr körül kialakult helyzetet figyelembe véve az egyetemnek bővíteni illetve módosítania kell a képzési kínálatát. Ugyan bízik abban, hogy a kohászatnak, a kohómérnököknek lesz jövője akár a városban is, de addig is megfelelő alternatívákon is kell gondolkozniuk.

Süli János elnök a leendő mérnökök figyelmébe ajánlotta a tapasztalat és a gyakorlat fontosságát. Mint mondta:

Húsz év tapasztalatot csak húsz év alatt lehet megszerezni!

Ezt követően köszöntötték azokat, akik 50 évvel ezelőtt végezték itt felsőoktatási tanulmányaikat. Az elegáns urak és hölgyek büszkén és meghatottan vették át a végzettségük megszerzésének jubileuma alkalmából átadott díszokleveleket. Öröm volt látni, hogy a dunaújvárosi felsőoktatásnak múltja ugyanúgy van, mint jelene és remélhetően jövője is.