Tanévkezdés: veszély leselkedik az utakon!

Néhány nap, és kezdődik az iskola – ezzel együtt pedig a reggeli csúcsforgalom. A tanévkezdés új kihívások elé állítja a közlekedőket. A gyermekbiztonság az utakon most különösen fontos, hiszen több százezer diák tér vissza az utcákra, sokan közülük először önállóan. A rendőrség már készül a tanévkezdésre.

A tanévkezdésnél legfontosabb a gyermekek biztonság az utakon

Fotó: Valery Zotev/illusztráció

A tanévkezdés napja különös veszélyt rejt az utakon

Hamarosan kezdődik a tanév: szeptember 1-jén több százezer gyermek indul útnak az iskolák felé – sokan közülük először. Ez a forgalomban is új helyzetet teremt, hiszen az iskolák környékén megnövekedett forgalomra, gyakoribb gyalogos jelenlétre és kiszámíthatatlan közlekedési szituációkra kell számítani.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy

a tanévkezdés nemcsak a diákoknak kihívás, hanem minden közlekedőnek is.

Éppen ezért az „Iskola rendőre” program keretében szeptemberben fokozott rendőri jelenlét várható országszerte, különösen az iskolák környékén. Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos átkelést, figyelmeztetnek a szabályokra, és igyekeznek megelőzni a baleseteket.

Gyerekek az utakon – nem csak gyalog

Egyre több fiatal közlekedik elektromos rollerrel, ezek azonban komoly veszélyt jelenthetnek, ha a használók nincsenek tisztában a közlekedési szabályokkal. A rendőrség külön kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekükkel a felelős rollerezésről – hiszen a szabályok megszegése nemcsak saját, hanem mások testi épségét is veszélyezteti.

Autóval iskolába? Csak biztonságosan!

Sokan autóval viszik gyermeküket iskolába, de nem mindegy, hogyan. A rendőrség hangsúlyozza: a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági ülés nem választható opció, hanem életmentő eszköz. Egy hirtelen fékezés vagy apró ütközés is súlyos következményekkel járhat, ha a gyerek nincs megfelelően rögzítve.

Emellett a parkolásra is érdemes jobban odafigyelni az iskolák környékén. A szabálytalan megállás nemcsak a forgalmat nehezíti, de gyakran gátolja a kilátást is – ez pedig a gyerekek testi épségét is veszélyeztetheti. A rendőrség kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha emiatt néhány perccel többet kell sétálniuk.