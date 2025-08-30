augusztus 30., szombat

2 órája

Tanévkezdés: veszély leselkedik az utakon!

Címkék#biztonság#gyerek#autó#iskola

Szeptember 1-jén országszerte becsengetnek, és ezzel több százezer gyermek jelenik meg újra a reggeli forgalomban. A tanévkezdés során a gyermekbiztonság minden közlekedő közös felelőssége, különösen az iskolák környékén, ahol megnő a forgalom és a balesetveszély. A rendőrség fokozott jelenléttel és figyelemfelhívó kampányokkal igyekszik segíteni a tanév biztonságos kezdetét.

Duol.hu

Néhány nap, és kezdődik az iskola – ezzel együtt pedig a reggeli csúcsforgalom. A tanévkezdés új kihívások elé állítja a közlekedőket. A gyermekbiztonság az utakon most különösen fontos, hiszen több százezer diák tér vissza az utcákra, sokan közülük először önállóan. A rendőrség már készül a tanévkezdésre.

tanévkezdés
A tanévkezdésnél legfontosabb a gyermekek biztonság az utakon
Fotó: Valery  Zotev/illusztráció

A tanévkezdés napja különös veszélyt rejt az utakon

Hamarosan kezdődik a tanév: szeptember 1-jén több százezer gyermek indul útnak az iskolák felé – sokan közülük először. Ez a forgalomban is új helyzetet teremt, hiszen az iskolák környékén megnövekedett forgalomra, gyakoribb gyalogos jelenlétre és kiszámíthatatlan közlekedési szituációkra kell számítani.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy 

a tanévkezdés nemcsak a diákoknak kihívás, hanem minden közlekedőnek is.

 Éppen ezért az „Iskola rendőre” program keretében szeptemberben fokozott rendőri jelenlét várható országszerte, különösen az iskolák környékén. Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos átkelést, figyelmeztetnek a szabályokra, és igyekeznek megelőzni a baleseteket.

Gyerekek az utakon – nem csak gyalog

Egyre több fiatal közlekedik elektromos rollerrel, ezek azonban komoly veszélyt jelenthetnek, ha a használók nincsenek tisztában a közlekedési szabályokkal. A rendőrség külön kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekükkel a felelős rollerezésről – hiszen a szabályok megszegése nemcsak saját, hanem mások testi épségét is veszélyezteti.

Autóval iskolába? Csak biztonságosan!

Sokan autóval viszik gyermeküket iskolába, de nem mindegy, hogyan. A rendőrség hangsúlyozza: a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági ülés nem választható opció, hanem életmentő eszköz. Egy hirtelen fékezés vagy apró ütközés is súlyos következményekkel járhat, ha a gyerek nincs megfelelően rögzítve.

Emellett a parkolásra is érdemes jobban odafigyelni az iskolák környékén. A szabálytalan megállás nemcsak a forgalmat nehezíti, de gyakran gátolja a kilátást is – ez pedig a gyerekek testi épségét is veszélyeztetheti. A rendőrség kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha emiatt néhány perccel többet kell sétálniuk.

Stressz helyett nyugodt indulás – a biztonság alapja

A tanévkezdés napjaiban a reggeli csúcsforgalom még inkább érezhető lesz a nagyobb városokban. A rendőrség arra kéri a szülőket és autósokat, hogy induljanak el korábban, így elkerülhető a kapkodás és csökken a balesetveszély. 

A nyugodtabb közlekedés a gyerekek számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést jelent.

Példát kell mutatni – minden nap

A biztonságos közlekedés alapjait otthon kell megtanítani. A rendőrség arra buzdítja a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a közlekedés szabályairól, és mutassanak jó példát – akár gyalog, akár biciklivel, rollerrel vagy autóval közlekednek. A sofőröket pedig arra kérik: vezessenek türelmesen, körültekintően, és számítsanak arra, hogy a forgalomban újra ott lesznek a legkisebbek is.

A gyermekek biztonsága mindannyiunk felelőssége. Vigyázzunk rájuk – együtt.

Forrás: police.hu

 

