Megkezdődött a szüret, már Adonyban is folyt a must (videóval, képgalériával)

A korai fűszereseket az irsai olivért, a cserszegi fűszerest már egy hete szedik az országban, de a csabagyöngye, a néró és solaris is már a puttonyokba került. A gazdák egy része bort készít a szüret után a szőlőből, másik része eladja vagy gazdaságoknak, vagy magánembereknek. A szőlőkereskedők nincsenek könnyű helyzetben, mivel még mindig nem tudni, hogy mennyi lesz a felvásárlási ár. Az viszonyítási alap lehet, hogy az Alföldön az irsai olivér kilogrammját 280 forintért adják, igaz, ez nem teljesen mérvadó, mert sokan pálinkát készítnek az irsaiból, ezért annak évek óta folyamatosan megy fel az ára.

A családi segítség megpihen a nagy munka közben, a szüret kemény dolog Fotó: Agárdy Csaba

Nem kedvezett az időjárás, de a szüret nem maradhat el

Ami bizonyos, az időjárás ebben az évben sem kedvezett a szőlőnek. Az adonyi Duna-menti Szent Orbán Borrend egyik tagja évek óta figyeli az időjárás alakulást, pontos statisztikát vezet, a hőmérsékletről, a csapadékról, és vonja le a megfelelő következtetéseket.

- Az utóbbi évek legszárazabb időszakát éljük. Májustól mostanáig 120 miliméter eső esett, ez a nagy szárazság miatt negyven százalékkal kevesebb a kelleténél. A tavasz hideg volt, ezért a virágzás később jött, majd következett az aszály. Júliusban a jég károsította szőlőt, valahol a termés fele odalett. Viszont a viharral, a jéggel járó eső nagyon kellett. A szárazságnak egy előnye van, nem voltak betegségek, azonban a szőlőszemek kicsik, töppedtek. Abban bízunk, hogy a must beltartalma, a cukorfoka, a savassága jó lesz.

A Boldog család délután bogyózott, préselt. Apa és fia, Boldog József és Boldog Tamás semmit sem bízott a véletlenre. Most még nem a saját szőlőjüket dolgozták fel, hanem a Balatonaligán vásárolt gyöngyrizlinget, összesen 300 kilogrammot. A bogyózás után a szüretelő kádban összegyűlt mustot, egy szivattyú segítségével egy másik kádba helyezték, ahol ülepedik majd, és onnan kerül majd a saválló tartályba, amiben a mustot egy hűtő segítségével hűtik, hogy forrás közben nem melegedjn túl a must. A prés alá kétszeri szűrés után - leginkább a magok eltávolítása miatt - kerül a szőlő, amiből egy hónap múlva már friss borként kóstolhatunk.