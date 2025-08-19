Szúnyogriadó: árhullám után invázió, indul a nagy gyérítés

A Dunán levonult árhullám nyomán országos szúnyoginvázió alakult ki, amely ellen már zajlik a védekezés - tájékoztatott a katasztrófavédelem. Először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődött a kifejlett szúnyogok elleni kezelés is. A földi kémiai beavatkozást platós járművekről, napnyugta után, alacsony dózisban juttatják ki, amely emberre és háziállatokra nem veszélyes. A héten 13 vármegye 194 településén irtanak, többek között a Dunakanyarban, a Csepel-szigeten, Baja és Mohács környékén, valamint a Tisza-tónál, ahol légi lárvairtást is bevetnek. Fejér vármegyében Ercsinél lesz gyérítés. A hatóságok felhívják a figyelmet: az inváziós fajok miatt különösen fontos a ház körüli vizek megszüntetése, hiszen a legkisebb pangó víz is tenyészőhely lehet.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ plakátot és tájékoztatót készített, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!

Általános tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről!