augusztus 19., kedd

Huba névnap

24°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejér vármegyében is

1 órája

Szúnyogriadó: árhullám után invázió, indul a nagy gyérítés

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#gyérítés#szúnyog

Az elmúlt hetek árhulláma miatt elszaporodtak a szúnyogok, ezért ezen a héten 13 vármegye közel 200 településén indul gyérítés, több módszerrel is.

Duol.hu
Szúnyogriadó: árhullám után invázió, indul a nagy gyérítés

Fotó: Imre György

A Dunán levonult árhullám nyomán országos szúnyoginvázió alakult ki, amely ellen már zajlik a védekezés - tájékoztatott a katasztrófavédelem. Először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődött a kifejlett szúnyogok elleni kezelés is. A földi kémiai beavatkozást platós járművekről, napnyugta után, alacsony dózisban juttatják ki, amely emberre és háziállatokra nem veszélyes. A héten 13 vármegye 194 településén irtanak, többek között a Dunakanyarban, a Csepel-szigeten, Baja és Mohács környékén, valamint a Tisza-tónál, ahol légi lárvairtást is bevetnek. Fejér vármegyében Ercsinél lesz gyérítés. A hatóságok felhívják a figyelmet: az inváziós fajok miatt különösen fontos a ház körüli vizek megszüntetése, hiszen a legkisebb pangó víz is tenyészőhely lehet.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ plakátot és tájékoztatót készített, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:   

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést! 

Általános tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről! 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu