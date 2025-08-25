Szúnyoggyérítés Kisapostagtól Iváncsáig – mutatjuk az időpontokat

A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt. Egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom, valamint a lakókörnyezetünkben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat. Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre. A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is ártalmat okozhatnak, ezért újabb szúnyoggyérítés kezdődik a héten – tájékoztatta portálunkat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Folyamatosan kelnek ki az áradás után, ezért lesz újabb szúnyoggyérítés

Forrás: Szúnyoglárva program Facebook-oldala

Mint írják, koordinálásukkal a szakemberek biológiai módszerrel védekeztek a szúnyoglárvák ellen, azonban számos tenyészőhely biológiai eljárással történő kezelése természetvédelmi oltalom miatt csak részlegesen megvalósítható.