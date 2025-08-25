augusztus 25., hétfő

Beavatkozás

1 órája

Szúnyoggyérítés Kisapostagtól Iváncsáig – mutatjuk az időpontokat

Az utóbbi időben kialakult szúnyogáralom miatt a héten Fejérben ismételt földi permetezést végeznek a szakemberek, amibe térségünk települései is beletartoznak: Kisapostagtól Iváncsáig.

Gallai Péter

A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt. Egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom, valamint a lakókörnyezetünkben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat. Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre. A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is ártalmat okozhatnak, ezért újabb szúnyoggyérítés kezdődik a héten – tájékoztatta portálunkat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

szúnyoggyérítés
Folyamatosan kelnek ki az áradás után, ezért lesz újabb szúnyoggyérítés
Forrás: Szúnyoglárva program Facebook-oldala

Mint írják, koordinálásukkal a szakemberek biológiai módszerrel védekeztek a szúnyoglárvák ellen, azonban számos tenyészőhely biológiai eljárással történő kezelése természetvédelmi oltalom miatt csak részlegesen megvalósítható.

Az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A héten 5 budapesti kerület mellett 10 vármegye 245 településén lépnek fel a vérszívók ellen, az országban összesen közel 47 ezer hektáron. 

Szúnyoggyérítés: dátumok és települések

A beavatkozások a Duna Fejér vármegyei településeit is érintik. A heti terv alapján az alábbi időpontokban és területnagyságban lesz földi kémiai gyérítés térségünkben. 

  • Augusztus 26-án Dunaújvárosban 1000 hektáron.
  • Augusztus 27-én Kulcson 400, Rácalmáson 440 hektáron.
  • Augusztus 28-án Adonyban 320, Baracson 250, Iváncsán 350 hektáron.
  • Augusztus 29-én Kisapostagon 220 hektáron.

Továbbá augusztus 28-án Dunaföldváron is 600 hektárt érintve gyérítenek.

 

