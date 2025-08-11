augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szúnyoggyérítés

3 órája

Dunaújvárosban is erősödik a szúnyogártalom – ekkor jön a beavatkozás

Címkék#katasztrófavédelelem#szúnyoggyérítés#Dunaújvárosban

A Dunán levonult kisebb árhullám után rengeteg új szúnyogtenyészőhely alakult ki, ahol tömegesen fejlődnek az ártéri fajok, így a szúnyoggyérítés folytatása ezen a héten elengedhetetlen lesz ezeken a területeken.

Duol.hu

A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már múlt héten megkezdték a biológiai szúnyoggyérítés első ütemét, azonban a védett területeken és egyes tenyészőhelyeken csak korlátozottan tudtak beavatkozni. Emiatt az érintett térségekben érezhetően megnőtt a szúnyogártalom - áll a katasztrófavédelem szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.

szúnyoggyérítés
Ezúttal kémiai szúnyoggyérítést terveznek a szakemberek Fotó: Imre György

Dunaújvárosban is folytatódik a szúnyoggyérítés

A következő napokban a kifejlett szúnyogok elleni szúnyoggyérítés kerül előtérbe. A szakemberek földi permetezéssel dolgoznak, főként az esti és éjszakai órákban, platós járművekre szerelt berendezésekkel. A felhasznált permetszer rendkívül kis mennyiségben kerül kijuttatásra, így csak az érzékenyebb rovarokra hat, az emberekre és háziállatokra veszélytelen. A héten Budapest öt kerületében, hét vármegyében, valamint több Duna menti térségben – köztük a Szigetközben, Komáromnál, Dunaújvárosnál és Szekszárdnál – folytatódik a védekezés.

Dunaújvárosban ekkor végzik a gyérítést: 2025. augusztus 13. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2025. augusztus 14-15., szintén napnyugta után - tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldala.

A ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyek felszámolását a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített tájékoztató alapján magunk is elvégezhetjük, ezzel csökkentve a szúnyogártalmat. 

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést! 

Általános tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről!  

Az alábbi linken érhető el az aktuális hét szúnyoggyérítési programja és annak térképes ábrázolása:

Heti Szúnyoggyérítési Program

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu