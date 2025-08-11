8 órája
Dunaújvárosban is erősödik a szúnyogártalom – ekkor jön a beavatkozás
A Dunán levonult kisebb árhullám után rengeteg új szúnyogtenyészőhely alakult ki, ahol tömegesen fejlődnek az ártéri fajok, így a szúnyoggyérítés folytatása ezen a héten elengedhetetlen lesz ezeken a területeken.
A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már múlt héten megkezdték a biológiai szúnyoggyérítés első ütemét, azonban a védett területeken és egyes tenyészőhelyeken csak korlátozottan tudtak beavatkozni. Emiatt az érintett térségekben érezhetően megnőtt a szúnyogártalom - áll a katasztrófavédelem szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.
Dunaújvárosban is folytatódik a szúnyoggyérítés
A következő napokban a kifejlett szúnyogok elleni szúnyoggyérítés kerül előtérbe. A szakemberek földi permetezéssel dolgoznak, főként az esti és éjszakai órákban, platós járművekre szerelt berendezésekkel. A felhasznált permetszer rendkívül kis mennyiségben kerül kijuttatásra, így csak az érzékenyebb rovarokra hat, az emberekre és háziállatokra veszélytelen. A héten Budapest öt kerületében, hét vármegyében, valamint több Duna menti térségben – köztük a Szigetközben, Komáromnál, Dunaújvárosnál és Szekszárdnál – folytatódik a védekezés.
Dunaújvárosban ekkor végzik a gyérítést: 2025. augusztus 13. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2025. augusztus 14-15., szintén napnyugta után - tájékoztatott az önkormányzat közösségi oldala.
A ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyek felszámolását a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített tájékoztató alapján magunk is elvégezhetjük, ezzel csökkentve a szúnyogártalmat.
Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!
Általános tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről!
Az alábbi linken érhető el az aktuális hét szúnyoggyérítési programja és annak térképes ábrázolása: