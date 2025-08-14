augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Ki kapja a Szociális Munkáért - Dunaújváros díjat?

Címkék#Szociális Munkáért – Dunaújváros#elismerés#díj#javaslat

Dunaújváros Önkormányzata idén is díjazza azt a személyt, aki kiemelkedő tevékenységet végzett a szociális szférában.

Duol.hu

A „Szociális Munkáért – Dunaújváros” elismerést azok kaphatják, akik jelentősen hozzájárultak a helyi közösség jólétéhez és a szociális munka fejlesztéséhez. A díjra bármely személy vagy közösség javaslatot tehet. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, elérhetőségét, rövid tevékenységi bemutatását és az elismerésre érdemes teljesítmény rövid indoklását. Fontos a felterjesztő adatai, aláírása és elérhetősége is. A javaslatokat 2025. szeptember 20-ig kell írásban eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.). A díjról a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

Szociális Munkáért – Dunaújváros
A Szociális Munkáért – Dunaújváros díjra küldött jelöléseket 2025. szeptember 20-ig várják.
Fotó: Kállai Félix

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu