Ki kapja a Szociális Munkáért - Dunaújváros díjat?

A „Szociális Munkáért – Dunaújváros” elismerést azok kaphatják, akik jelentősen hozzájárultak a helyi közösség jólétéhez és a szociális munka fejlesztéséhez. A díjra bármely személy vagy közösség javaslatot tehet. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, elérhetőségét, rövid tevékenységi bemutatását és az elismerésre érdemes teljesítmény rövid indoklását. Fontos a felterjesztő adatai, aláírása és elérhetősége is. A javaslatokat 2025. szeptember 20-ig kell írásban eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.). A díjról a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

Fotó: Kállai Félix