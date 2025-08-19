Dunaújváros 25 perce

Idén ki kapja ezt a rangos elismerést?

Dunaújváros Önkormányzata idén is átadja a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat, amelyet azok a személyek kaphatnak, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a helyi szociális szférában. Az elismerés célja, hogy méltassa azokat, akik jelentősen hozzájárultak a közösség jólétéhez és a szociális munka fejlesztéséhez.

Fotó: DH-archív

A díjra bárki javaslatot tehet, akár magánszemély, akár közösség. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, elérhetőségét, rövid bemutatását és az elismerésre érdemes teljesítmény indoklását. A javaslatokat 2025. szeptember 20-ig kell írásban benyújtani a polgármesteri hivatalhoz (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.). A díjról a város közgyűlése dönt.

