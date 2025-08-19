augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújváros

1 órája

Idén ki kapja ezt a rangos elismerést?

Címkék#Dunaújváros Önkormányzat#Szociális Munkáért – Dunaújváros#Díj

Dunaújváros Önkormányzata idén is átadja a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat, amelyet azok a személyek kaphatnak, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a helyi szociális szférában. Az elismerés célja, hogy méltassa azokat, akik jelentősen hozzájárultak a közösség jólétéhez és a szociális munka fejlesztéséhez.

Duol.hu
Idén ki kapja ezt a rangos elismerést?

Fotó: DH-archív

A díjra bárki javaslatot tehet, akár magánszemély, akár közösség. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, elérhetőségét, rövid bemutatását és az elismerésre érdemes teljesítmény indoklását. A javaslatokat 2025. szeptember 20-ig kell írásban benyújtani a polgármesteri hivatalhoz (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.). A díjról a város közgyűlése dönt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu