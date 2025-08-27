augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális szja-emelés jönne

2 órája

Ennyit buknának a Fejér vármegyei emberek a Tisza-adó miatt

Címkék#szja#Fejér vármegyében#Tisza-csomag#adóemelés#ország#probléma#adatok

Drámai következményekkel járhat a Tisza-csomag, amely gyökeresen átalakítaná a magyar adórendszert. Az szja-emelés miatt már az átlagkeresetűek is jóval kevesebbet vihetnének haza, ezzel Fejér vármegyében is több tízezer forintos mínuszt okozva.

Duol.hu
Ennyit buknának a Fejér vármegyei emberek a Tisza-adó miatt

Fejérben is érezhető lenne a Tisza-adó: több tízezer forint mínusz havonta

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Komoly életszínvonal-romláshoz vezethet egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza-csomag, amely megszüntetné az egykulcsos adórendszert és visszahozná a 2010 előtti progresszív szja-t. Ez az szja-emelés Fejér vármegyében is súlyosan érintené a dolgozókat, lássuk a számok nyelvén a változásokat! 

szja-emelés
Tisza-csomag: szja-emelés sújtja a Fejér vármegyei átlagkeresetet
Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

Az szja-emelés miatt Fejérben is érezhetően csökkenne a nettó fizetés

A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, de az átlagkereset ötmillió feletti része már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékra emelkedne az elvonás. Ez különösen érzékenyen érintené a közepes jövedelműeket. A KSH adatai szerint Fejér vármegyében 2025 első félévében az átlagkereset 666 517 forint volt. Ez jelenleg 99 978 forint szja-t jelent. 

A Tisza-adó szerint azonban a havi teher 117 467 forint lenne –  17490 forinttal több, amit a családoknak kellene kigazdálkodniuk.

Az első negyedévben a vármegyei bruttó átlagkereset 648 237 forint volt, amiből ma 97 236 forint megy el adóra. A Tisza-csomag azonban már 113 445 forintot vonna el, vagyis több mint 16 ezer forint többlet sújtaná a dolgozókat.

A magas keresetűek helyzete még drámaibb lenne: egy 1,3 millió forintos bruttó bérnél a jelenlegi 195 ezer forintos adó 262 ezer forintra nőne. Ez havi közel 70 ezer forint veszteséget okozna.

A szakértők szerint a Tisza-adó visszavetné a bérfelzárkózást és újra azokat a problémákat hozná vissza, amelyek 2010 előtt jellemezték az országot: a túlzott elvonás miatt sokan inkább kevesebbet dolgoznának, miközben nőne az adóelkerülés és a feketegazdaság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu