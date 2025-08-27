Ennyit buknának a Fejér vármegyei emberek a Tisza-adó miatt

Komoly életszínvonal-romláshoz vezethet egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza-csomag, amely megszüntetné az egykulcsos adórendszert és visszahozná a 2010 előtti progresszív szja-t. Ez az szja-emelés Fejér vármegyében is súlyosan érintené a dolgozókat, lássuk a számok nyelvén a változásokat!

Tisza-csomag: szja-emelés sújtja a Fejér vármegyei átlagkeresetet

Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

Az szja-emelés miatt Fejérben is érezhetően csökkenne a nettó fizetés

A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, de az átlagkereset ötmillió feletti része már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékra emelkedne az elvonás. Ez különösen érzékenyen érintené a közepes jövedelműeket. A KSH adatai szerint Fejér vármegyében 2025 első félévében az átlagkereset 666 517 forint volt. Ez jelenleg 99 978 forint szja-t jelent.

A Tisza-adó szerint azonban a havi teher 117 467 forint lenne – 17490 forinttal több, amit a családoknak kellene kigazdálkodniuk.

Az első negyedévben a vármegyei bruttó átlagkereset 648 237 forint volt, amiből ma 97 236 forint megy el adóra. A Tisza-csomag azonban már 113 445 forintot vonna el, vagyis több mint 16 ezer forint többlet sújtaná a dolgozókat.

A magas keresetűek helyzete még drámaibb lenne: egy 1,3 millió forintos bruttó bérnél a jelenlegi 195 ezer forintos adó 262 ezer forintra nőne. Ez havi közel 70 ezer forint veszteséget okozna.

A szakértők szerint a Tisza-adó visszavetné a bérfelzárkózást és újra azokat a problémákat hozná vissza, amelyek 2010 előtt jellemezték az országot: a túlzott elvonás miatt sokan inkább kevesebbet dolgoznának, miközben nőne az adóelkerülés és a feketegazdaság.