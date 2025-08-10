Büszkeségeink 9 órája

Színötös tanulók Dunaújvárosban – a teljes képgaléria egyben

A duol.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatát, amely lehetőséget ad az általános iskolás diákoknak Dunaújvárosban és környékén, hogy megmutassák magukat – méghozzá nem is akárhogyan! Azok jelentkezését várták, akik az idei tanév végén színötös bizonyítványt szereztek.

A galéria bemutatja a színötös tanulók arcképeit és bizonyítványait, lehetőséget adva az olvasóknak, hogy megismerkedjenek a helyi tehetségekkel. A képek mellett a diákok nevei és iskolái is szerepelnek. Színötös tanulók képgalériája

Színötös tanulóink 2025-ben

