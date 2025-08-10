augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Büszkeségeink

9 órája

Színötös tanulók Dunaújvárosban – a teljes képgaléria egyben

Címkék#Duol#képgalériája#színötös

A duol.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatát, amely lehetőséget ad az általános iskolás diákoknak Dunaújvárosban és környékén, hogy megmutassák magukat – méghozzá nem is akárhogyan! Azok jelentkezését várták, akik az idei tanév végén színötös bizonyítványt szereztek.

Duol.hu

A galéria bemutatja a színötös tanulók arcképeit és bizonyítványait, lehetőséget adva az olvasóknak, hogy megismerkedjenek a helyi tehetségekkel. A képek mellett a diákok nevei és iskolái is szerepelnek. 

Színötös tanulók képgalériája

Színötös tanulóink 2025-ben

 

 

