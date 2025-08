Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 3. rész

A felhívásunkra sok büszke szülő és nagyszülő jelentkezett Dunaújvárosból és könyékéről, és örömmel láttuk, milyen sok tehetséges, szorgalmas diák él köztünk. Most elérkezett az idő, hogy közösen megismerjük ezeket a fiatal kiválóságokat! A célunk az volt, hogy méltó módon elismerjük a színötös teljesítményt, a szorgalmat és a kitartást, amely ehhez az eredményhez vezetett.

Színötös tanulók Dunaújváros környékén, akikre büszkék vagyunk

Az első 20 beérkezett jelentkező fotóját már megosztottuk korábban, most a harmadik 10-es sorozat van terítéken ABC sorrendben. Nézzék meg őket, hiszen ezek a mosolygós arcok a jövő reménységei, akik már most is kiemelkedőt nyújtanak az iskolapadban.

Gratulálunk minden díjazottnak, és köszönjük a családoknak, hogy büszkén megosztották velünk gyermekeik sikerét! Mert a szorgalom mindig megérdemli a figyelmet – és a dicsőséget!

Színötös tanulók

Kovács Roland Zsolt 2.a, Perkáta - Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola

László Botond 2.b, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

Lelki Hanna 2.o, Előszállás - Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola

Meixner Mia Nadin 3.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

Mohai Maja 2.b, Mezőfalva - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Müller Bence 5.b, Adony - Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nagy János Zsombor 1.o, Nagykarácsony - Szent Miklós Általános Iskola

Nagy Noémi 1.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

Nagy Norbert István 6.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola