Schrick Boglárka szépségkirálynő őszintén mesél a koronáról és a nagy álomról!

Portálunknak lehetősége volt beszélgetni Boglárkával, aki nemcsak szépségével, hanem kedvességével, nyitottságával és szívet melengető őszinteségével is lenyűgözött minket. A csupa szív, mosolygós szépségkirálynő több olyan dolgot is elárult magáról, amit sokan talán nem is sejtenének. Egy kicsit közelebbről is megismerhetjük Boglárkát, aki Magyarországot fogja képviselni a Miss Intercontinental világversenyen.

Schrick Boglárka szépségkirálynő, a Magyarok Világszépe 2025 győztese.

Fotó: Schrick Boglárka

Schrick Boglárka, szépségkirálynő, válaszolt kérdéseinkre



Hogyan került kapcsolatba a szépségversenyek világával? Már gyerekkorában is érdekelt ez a terület?

Ha most nem próbálom meg, később bánni fogom

- Ez a gondolat járt az eszemben amikor kitöltöttem a jelentkezési lapot.

Egyfajta álom beteljesülése a Magyarok Világszépe címem, hiszen kislány korom óta arra vágytam, hogy egyszer én is igazi, fényes, csillogó koronát viselhessek.

Hogyan zajlott egy átlagos nap a verseny idején? Mikor volt idő pihenni vagy lazítani?

- Minden napunkban volt program. Nem sokkal a Nimród Bioszállodába való megérkezésünk után találkozhattunk Szepesi Tibor úrral, Karcag polgármesterével, aki kedves vendégszeretetével megmutatta nekünk a város nevezetességeit. Az azt követő napokban a Liget úti Sportcentrumban próbálhattuk ki magunkat különféle sportágakban, majd az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben pihenhettünk, a karcagi Nagyvénkerti lakótelepen épült műfüves játszótér és gördeszkapálya átadó ünnepségén vettünk részt, az Agrosprint Zrt-nél jártunk gyárlátogatáson, megcsodálhattuk a lenyűgöző Munkácsy kiállítást Hajdúszoboszlón.

Ez alatt a néhány nap alatt tanultuk meg a finálé koreográfiáját is, ami nem kis feladat volt. Két alkalommal szerepeltünk a TV2 Mokka élő adásában és képernyőn voltunk a Tények Plusz műsorán is. Én esténként a szálloda szaunájában pihentem, kihasználva a szauna jótékony hatását a fizikai és mentális egészségemre.

Mi volt a legnagyobb kihívás a verseny során?

- A döntőbe került „versenytársaim” mind dekoratív lányok, amiatt a legelső órákban kissé elbizonytalanodtam magamban. Másnap azonban újult erővel néztem magam elé és széles mosollyal vetettem bele magam abba sok élménybe, amivel a táborban gazdagodtam. Tudtam, bárhogy is alakul, koronával, vagy anélkül térek haza, ez a két hét életem egyik legkülönlegesebb „kalandja” lesz.