Rekordot dönt a SZÉP-kártya, de sokan bukhatják a rajta parkoló pénzt

A SZÉP-kártya szabályai szerint a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig kötelező felhasználni az egyenleget. Ellenkező esetben a szolgáltató 15 százalékos díjat számíthat fel. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött összegeket kell figyelni. A munkáltatók számára is lényeges a dátum: a szeptember 20-a előtti utalások akár fél évvel hosszabbíthatják a díjmentes felhasználási időt - írta vg.hu.

A SZÉP-kártya a turizmus motorja Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Egyre többen költenek SZÉP-kártya használatával

A SZÉP-kártya népszerűsége töretlen. 2025 júniusában 44,4 milliárd forintnyi feltöltés érkezett a kártyákra, ami közel 27 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A költések értéke 44,2 milliárd forintot tett ki, ez 14 százalékkal haladta meg a 2024. júniusi szintet. Az elfogadóhelyek száma már a 158 ezret közelíti, a legnagyobb forgalmat továbbra is a Balaton térsége bonyolította.

Június végére a SZÉP-kártyákkal felhasznált összeg 226,6 milliárd forint volt, míg a kártyákon maradt egyenleg 142 milliárdra nőtt. A számok jól mutatják: a SZÉP-kártya nemcsak a dolgozók kedvelt juttatása, hanem a hazai turizmus egyik fő mozgatórugója is.

