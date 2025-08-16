augusztus 16., szombat

Szakcsi Lakatos Kulcson

A kulcsi hajóállomáson újra megszólal a zene, a Jazz Part következő koncertjét tekinthetjük meg. Augusztus 17-én vasárnap, 18 órától a Szakcsi Jr. Trió játszik.

Agárdy Csaba
Szakcsi Jr. virtuóz zongorista

Fotó: bjc.hu

A Jazz Part újra megtelik élettel – ezúttal a legendás zongorista, Szakcsi Jr. és Triója hozza el nekünk a kortárs jazz zamatát, improvizációval, lüktetéssel és meglepetésekkel teli koncert formájában! 

Szakcsi
Szakcsi Lakatos és a trió Fotó: jazz.hu


Szakcsi Jr. Trió kiemelkedő formáció

A Szakcsi Jr. Trió  a kortárs magyar dzsessz egyik kiemelkedő formációja, amely a hagyomány és az improvizáció izgalmas találkozásából született. A zongoránál ifj. Szakcsi Lakatos Béla, aki a legendás zenészcsalád örökségét viszi tovább saját, modern hangján keresztül. A doboknál Balázs Elemér, aki már törzsvendégnek számít a kulcsi színpadon, csak úgy mint a bőgős Lakatos Pecek Krisztián. A trió zenéje egyszerre virtuóz és érzékeny, mélyen gyökerezik a magyar zenei hagyományban, miközben bátran nyit a nemzetközi dzsesszvilág felé - olvasható a Jazz Part meghívójában.

A belépés ingyenes, de a szervezők adományokat elfogadnak!

 

