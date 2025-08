Nótár Mary, tűzoltók, díjak és gulyás: így telt a Szabolcs Napok (képgalériával)

Igen sikeres rendezvénysorozaton vannak túl a pusztaszabolcsiak. A Szabolcs Napok időszakában mindenki megtalálhatta a számára fontos eseményt Pusztaszabolcson.

Pusztaszabolcs Díszpolgára címet idén Csányi Kálmán vehette át dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőtől és Tüke László polgármestertől a Szabolcs Napok keretében

Fotó: Horváth László - duol.hu

– Tüke László polgármestert kérdeztük, miként látta az elmúlt négy napot?

– Az ünnepségek, rendezvények egész évben tartanak, de egyértelműen a csúcspontot a négynapos rendezvénysorozat, a Szabolcs Napok jelentik. Az első napján a hagyományőrzésen volt a hangsúly. A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvánnyal közösen avattunk emléktáblát Kun Péter emlékére. A második napon az elismerő címeket adtuk át a településen kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak, illetve a város jó hírnevét öregbítő személyeknek. Szombaton és vasárnap már könnyedebb jellegű programokkal folytatódott az események sora. Bár ebben az időszakban is volt egy kiemelkedő kulturális rendezvény. A katolikus templomban Ács Máté orgonaművész koncertjén érezhette magát jól, aki ezt választotta. A Kastélykertben a szombati napon is színes programkavalkád várta az embereket. Délelőtt Szabolcspusztán fogatverseny szórakoztatta a közönséget. Színpadra lépett többek között Nótár Mary, a Harmónia Nyugdíjas Egyesület Dalköre és az Ezerránc Tánccsoport. Egy vidám vetélkedő során kiválasztottuk a város legerősebb emberét is. A vasárnap szintén tartogatott érdekes programokat a kilátogatók számára. Láthattuk az Aerobik Team és az óvoda pedagógusainak bemutatóját. Mellette elkészült a Szabolcs gulyás is. Végül pedig az erdélyi 4S Street Zenekar koncertje zárta a 2025-ös Szabolcs Napokat.

Számos szórakoztató program várta az embereket

Fotó: Horváth László - duol.hu

– A programokon nagyon sokan vettek részt – folytatta összefoglalóját Tüke László polgármester. Rendkívül sok pozitív visszajelzést kaptunk, így mindenképpen sikeresnek mondható a rendezvény. Természetesen komoly előkészítő munka előzte meg a sikereket. A fellépőket már novemberben elkezdtük lefoglalni, utána pedig egyre több és több feladattal szembesültünk. Ebből is a legtöbb az utolsó egy hétre maradt. Itt szeretnék köszönetet mondani a civil szervezeteknek és azoknak a vállalkozóknak, akik az iparűzési adón felül is hozzájárultak a rendezvényhez, valamint az egyházaknak, magánszemélyeknek, önkéntes segítőknek, akik nélkül ez a rendezvénynem jöhetett volna létre. Nem feledve, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal dolgozói is hozzátették a magukét. Ez egy nagyon sok lábon álló rendezvény volt, melynek a sikerén közel 60-70 ember dolgozott – hallottuk az összefoglalóban.