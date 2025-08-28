augusztus 28., csütörtök

Múzeum együtt az iskolával

28 perce

Rendhagyó tanévnyitó felvidéki kirándulással

Vannak iskolák, amelyek értekezlettel kezdik a tanévet, vannak akik kirándulással. A BIROK Szabó Magda Általános Iskola nevelőtestületének tagjai egy felvidéki kiránduláson vettek részt

Fekete Györgyi
Rendhagyó tanévnyitó felvidéki kirándulással

Forrás: Farkas Márta

Nem csak úgy magukban, hanem az Intercisa Múzeum munkatársaival együtt indították rendhagyó módon  a tanévet.  A pedagógusok és az Intercisa Múzeum munkatársai idén különleges módon indították a tanévet: tanévnyitó Felvidéki kiránduláson jártak, ahol II. Rákóczi Ferenc nyomába eredtek, borásznál vendégeskedtek és Kassán, a Szent Erzsébet-dómban megható pillanatokat éltek át. A program során a résztvevők bepillantást nyerhettek a Felvidék gazdag történelmébe, miközben új kollégáikkal is közelebb kerültek egymáshoz. Azt csak mintegy zárójelben jegyzem meg, hogy a múzeumot Farkas Lajos, a református iskolát pedig Farkas Márta vezeti. A közös kirándulás a szemlélet- és információbővítéshez is hozzásegítette a két intézmény alkalmazottait. A rendhagyó tanévnyitóról a BIROK  Szabó Magda Általános Iskola igazgatója, Farkas Márta igazgató asszony beszámolóját osztjuk meg.

Szabó Magda
A Szabó Magda református iskola nevelői és az Intercisa Múzeum dolgozói közös kirándulása

II. Rákóczi Ferenc nyomában

Az első állomás Borsi volt, ahol a résztvevők a II. Rákóczi Ferenc életét bemutató múzeumban jártak, és a fejedelem szobrát koszorúval tisztelték meg. Királyhelmecen a Csonka-vár kínált lehetőséget a történelmi kalandozásra, miközben Gönczi Bertalan borász vendégszeretete különleges élménnyé tette a látogatást.

 

Megható pillanatok Kassán

A kirándulás egyik legemlékezetesebb mozzanata Kassán történt a Szent Erzsébet-dómnál, ahol a delegáció képviselői II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Zrínyi Ilona nyughelyén helyeztek el koszorút. A megemlékezés során közösen elimádkozták a Mi Atyánkot, majd halkan elénekelték nemzeti imádságunkat, felejthetetlen élményt nyújtva minden résztvevőnek.

 

Közösségépítés a természet és történelem jegyében

A felvidéki kirándulás nemcsak a történelmi emlékek felfedezéséről szólt, hanem a csapatépítésről is: a hosszú út alatt vidám beszélgetések, nevetések és közös élmények közelebb hozták egymáshoz a résztvevőket. Az esemény végére mindenki maradandó élményekkel gazdagodott, és erősebb kötelékek születtek a pedagógusok és múzeumi munkatársak között.

A Szabó Magda Általános Iskola programjai:

Csibenapok – 2025.08.26–27., 9:00–11:00
Játékos ismerkedős program elsőseiknek a tanító nénik és pedagógiai asszisztensek vezetésével, célja a gyerekek beszoktatása az iskolába.

Tanévnyitó ünnepség – 2025.08.29., 17:00
Ünnepélyes tanévnyitó az iskolában.

 

