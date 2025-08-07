augusztus 7., csütörtök

Nyári Esték Varázsa – Szabadtéri Színház és Shakespeare Perkátán

Címkék#William Shakespeare#Győry-kastély#perkáta#szabadtéri színház#vígjáték

A perkátai Győry-kastély kertjében különleges szabadtéri színházi élmény vár minden érdeklődőt.

Duol.hu

A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely előadásában láthatják William Shakespeare „Vízkereszt: vagy, amit akartok” című, kétfelvonásos vígjátékát. Az előadás egy hangulatos szabadtéri színház keretében valósul meg 2025. augusztus 9-én, szombaton 16 órakor. A festői környezet, az árnyas fák és a nyári hangulat felejthetetlen estét ígérnek. Az előadás ingyenes, adományaikkal pedig a társulat munkáját támogathatják.

szabadtéri színház
Különleges szabadtéri színház Perkátán.
Forrás: Perkáta Könyvtár facebook oldala

 

 

