Nyári Esték Varázsa – Szabadtéri Színház és Shakespeare Perkátán

A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely előadásában láthatják William Shakespeare „Vízkereszt: vagy, amit akartok” című, kétfelvonásos vígjátékát. Az előadás egy hangulatos szabadtéri színház keretében valósul meg 2025. augusztus 9-én, szombaton 16 órakor. A festői környezet, az árnyas fák és a nyári hangulat felejthetetlen estét ígérnek. Az előadás ingyenes, adományaikkal pedig a társulat munkáját támogathatják.

Különleges szabadtéri színház Perkátán.

Forrás: Perkáta Könyvtár facebook oldala