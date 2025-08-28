Filmpiknik a csillagok alatt: szabadtéri mozi Rácalmáson!

A vetítésre a „Hogyan tudnék élni nélküled?” című filmet választották. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozzon magával pokrócot és piknikkosarat, hiszen a szabadtéri mozi igazi nyári piknikhangulatot ígér. Rossz idő esetén a rendezvényt szeptember 5-én, pénteken, 20 órától tartják meg. A rendezvény szervezője a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, és fontos tudnivaló, hogy a vetítés ideje alatt kisállatot behozni tilos.

Ingyenes szabadtéri mozi Rácalmáson.

Forrás: Rácalmás Város Önkormányzat Facebook-oldala