Gyermekek és szülők figyelem! Sportágválasztó a strandon
A gyermekeik sportos, egészséges jövőjét építik azok a szülők, akik részt vesznek a Sportágválasztó rendezvényen a dunaföldvári a Strandon szombaton délután.
A Sportágválasztó programjáról Roll Dániel az intézmény ügyvezető igazgatója tájékoztatta portálunkat.
A Sportágválasztó programjairól
– Ebben a beosztásban az első nyarát tölti ezen a helyen
– Ez valóban így van, de régóta ismerem a helyi strandot és a kempinget is és mindkettőt igazi ékszerdoboznak tartottam. A célom az, hogy új fényében tudjam őket fölvirágoztatni. Szeretném visszacsábítani a földváriakat és a környékbelieket egyaránt. Nálunk csodálatos környezetben tölthetik el a szabadidejüket. Gondoltam a jövőre is és ezért az idei tavasszal további fákat ültettünk, mert azt szeretném, ha ezek árnyékában pihenhetnének a következő nemzedékek strandolói. Hasonló gondolatok mentén jutottunk el a most szombati rendezvényünkhöz is, ahol az iskolások sportosabb életvitelére gondolva hoztuk létre a mostani eseményünket.
– Kiket várnak erre a rendezvényre?
– Ez az esemény elsősorban azoknak a családoknak szól, akik a gyermekeiknek a számukra legvonzóbb sportágat keresik, amelyben dolgozva a legsikeresebbek és egészségesek lehetnek. Nálunk mintegy húsz sportegyesület jelentkezett, és a versenyzőik részére 15.00-18.00-ig megnyitjuk a kapunkat. Nekik arra adunk lehetőséget, hogy bemutassák a sportágukat, a családoknak pedig arra, hogy választ kapjanak a témában felmerülő kérdéseikre.
– A sportolók mellett megjelennek a néptáncosok is?
– Az érdeklődők kötetlen módon találkozhatnak az Ördögszekeresekkel, és a Levendula táncegyüttes is bemutatkozik az a rendezvényen.
– A nyáron két profi klub már bemutatkozott
– Az egyik a Kiss Gergő Úszóiskola volt. A névadón minden pillanatban látszott a huszonkét éves versenytapasztalat, és valósággal megbabonázta az itteni tanítványait. Az már biztos, hogy edzőként és oktatóként is remek munkát végzett. Az ő idetalálása igazi filmbe illő volt. Autóval jött át a hídon, meglátta az uszodát, beleszeretett és tíz perc múlva már meg is állapodtunk egymással. Ahogy viccesen mondta: „az uszodából föltekintve a hídra, valósággal Brooklinban éreztem magam!”
– Brávik Fruzsina és tanítványai?
– Örömmel mondhatjuk, hogy ő és a mindenkori női vízilabdás tanítványai már visszatérő vendégek itt a dunaföldvári strandon. Egyszerűen megtalálják azt, ami a zavartalan nyári munkájukhoz, egyfajta frissítésként szükséges. Bízok benne, hogy a szombaton hozzánk érkező egyesületek és edzőik is megtalálják itt a számításukat! Az ismerkedés mellett a gyermekek légvárazhatnak és úszhatnak is. Mi több: úgy gondoltuk, ha már várhatóan egy jó létszámmal összejövünk, akkor tartsunk egy éjfélig tartó fürdőzést és persze szaunázást is! A jó hangulathoz két DJ kellemes party zenét fog játszani. A legutóbbi sportos éjszakán szívesen töltötték velünk a vendégeink az időt, reméljük, hogy ez alkalommal is élvezik majd a különleges lehetőséget! Bízok benne, hogy mindenki hasznosan és kellemesen fogja nálunk tölteni az időt!