Gyermekek és szülők figyelem! Sportágválasztó a strandon

A Sportágválasztó programjáról Roll Dániel az intézmény ügyvezető igazgatója tájékoztatta portálunkat.

Roll Dániel beszélt portálunknak a Sportágválasztó programjairól Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A Sportágválasztó programjairól

– Ebben a beosztásban az első nyarát tölti ezen a helyen

– Ez valóban így van, de régóta ismerem a helyi strandot és a kempinget is és mindkettőt igazi ékszerdoboznak tartottam. A célom az, hogy új fényében tudjam őket fölvirágoztatni. Szeretném visszacsábítani a földváriakat és a környékbelieket egyaránt. Nálunk csodálatos környezetben tölthetik el a szabadidejüket. Gondoltam a jövőre is és ezért az idei tavasszal további fákat ültettünk, mert azt szeretném, ha ezek árnyékában pihenhetnének a következő nemzedékek strandolói. Hasonló gondolatok mentén jutottunk el a most szombati rendezvényünkhöz is, ahol az iskolások sportosabb életvitelére gondolva hoztuk létre a mostani eseményünket.

Jól jön az árnyék

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Kiket várnak erre a rendezvényre?

– Ez az esemény elsősorban azoknak a családoknak szól, akik a gyermekeiknek a számukra legvonzóbb sportágat keresik, amelyben dolgozva a legsikeresebbek és egészségesek lehetnek. Nálunk mintegy húsz sportegyesület jelentkezett, és a versenyzőik részére 15.00-18.00-ig megnyitjuk a kapunkat. Nekik arra adunk lehetőséget, hogy bemutassák a sportágukat, a családoknak pedig arra, hogy választ kapjanak a témában felmerülő kérdéseikre.

– A sportolók mellett megjelennek a néptáncosok is?

– Az érdeklődők kötetlen módon találkozhatnak az Ördögszekeresekkel, és a Levendula táncegyüttes is bemutatkozik az a rendezvényen.

– A nyáron két profi klub már bemutatkozott

– Az egyik a Kiss Gergő Úszóiskola volt. A névadón minden pillanatban látszott a huszonkét éves versenytapasztalat, és valósággal megbabonázta az itteni tanítványait. Az már biztos, hogy edzőként és oktatóként is remek munkát végzett. Az ő idetalálása igazi filmbe illő volt. Autóval jött át a hídon, meglátta az uszodát, beleszeretett és tíz perc múlva már meg is állapodtunk egymással. Ahogy viccesen mondta: „az uszodából föltekintve a hídra, valósággal Brooklinban éreztem magam!”