augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaföldvár

48 perce

Gyermekek és szülők figyelem! Sportágválasztó a strandon

Címkék#Roll Dániel#strand#Dunaföldvár#sportágválasztó

A gyermekeik sportos, egészséges jövőjét építik azok a szülők, akik részt vesznek a Sportágválasztó rendezvényen a dunaföldvári a Strandon szombaton délután.

Balogh Tamás

A Sportágválasztó programjáról Roll Dániel az intézmény ügyvezető igazgatója tájékoztatta portálunkat.

Sportágválasztó
Roll Dániel beszélt portálunknak a Sportágválasztó programjairól Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A Sportágválasztó programjairól

– Ebben a beosztásban az első nyarát tölti ezen a helyen
– Ez valóban így van, de régóta ismerem a helyi strandot és a kempinget is és mindkettőt igazi ékszerdoboznak tartottam. A célom az, hogy új fényében tudjam őket fölvirágoztatni. Szeretném visszacsábítani a földváriakat és a környékbelieket egyaránt. Nálunk csodálatos környezetben tölthetik el a szabadidejüket. Gondoltam a jövőre is és ezért az idei tavasszal további fákat ültettünk, mert azt szeretném, ha ezek árnyékában pihenhetnének a következő nemzedékek strandolói. Hasonló gondolatok mentén jutottunk el a most szombati rendezvényünkhöz is, ahol az iskolások sportosabb életvitelére gondolva hoztuk létre a mostani eseményünket.

Jól jön az árnyék
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Kiket várnak erre a rendezvényre?
– Ez az esemény elsősorban azoknak a családoknak szól, akik a gyermekeiknek a számukra legvonzóbb sportágat keresik, amelyben dolgozva a legsikeresebbek és egészségesek lehetnek. Nálunk mintegy húsz sportegyesület jelentkezett, és a versenyzőik részére 15.00-18.00-ig megnyitjuk a kapunkat. Nekik arra adunk lehetőséget, hogy bemutassák a sportágukat, a családoknak pedig arra, hogy választ kapjanak a témában felmerülő kérdéseikre.

– A sportolók mellett megjelennek a néptáncosok is?
– Az érdeklődők kötetlen módon találkozhatnak az Ördögszekeresekkel, és a Levendula táncegyüttes is bemutatkozik az a rendezvényen.

– A nyáron két profi klub már bemutatkozott
– Az egyik a Kiss Gergő Úszóiskola volt. A névadón minden pillanatban látszott a huszonkét éves versenytapasztalat, és valósággal megbabonázta az itteni tanítványait. Az már biztos, hogy edzőként és oktatóként is remek munkát végzett. Az ő idetalálása igazi filmbe illő volt. Autóval jött át a hídon, meglátta az uszodát, beleszeretett és tíz perc múlva már meg is állapodtunk egymással. Ahogy viccesen mondta: „az uszodából föltekintve a hídra, valósággal Brooklinban éreztem magam!”

Brávik Fruzsiék
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Brávik Fruzsina és tanítványai?
– Örömmel mondhatjuk, hogy ő és a mindenkori női vízilabdás tanítványai már visszatérő vendégek itt a dunaföldvári strandon. Egyszerűen megtalálják azt, ami a zavartalan nyári munkájukhoz, egyfajta frissítésként szükséges. Bízok benne, hogy a szombaton hozzánk érkező egyesületek és edzőik is megtalálják itt a számításukat! Az ismerkedés mellett a gyermekek légvárazhatnak és úszhatnak is. Mi több: úgy gondoltuk, ha már várhatóan egy jó létszámmal összejövünk, akkor tartsunk egy éjfélig tartó fürdőzést és persze szaunázást is! A jó hangulathoz két DJ kellemes party zenét fog játszani. A legutóbbi sportos éjszakán szívesen töltötték velünk a vendégeink az időt, reméljük, hogy ez alkalommal is élvezik majd a különleges lehetőséget! Bízok benne, hogy mindenki hasznosan és kellemesen fogja nálunk tölteni az időt!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu