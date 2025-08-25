Ilyen hosszú sort sem mostanában láttunk (videóval, képgalériával)

1986 óta élek Dunaújvárosban, de akkora sorban állást, mint amekkorát szombat délelőtt a Munkásművelődési Központ (MMK) előtt láttam, azt megelőzően még sohasem. Ami még meglepőbb, nem másért, mint könyvekért "harcolt" a nép. (Most mondja valaki, hogy leszoktunk az olvasásról.) A sor gerjesztője az Alexandra Kiadócsoport volt, ami szépséghibás és akciós könyvek vásárát tartotta meg az MMK-ban (a 10 órási nyitás előtt, másfél órával már jelentős sor alakult ki az MMK előtt). Ez azt jelenti, hogy akár 100 forintért is vásárolhattunk könyvet, de hibátlan, sőt, igényes, igen drága könyveket is vehettünk akciósan. Gondoljunk bele, hogy egy 15 000 forintos könyv esetében a 30-40 százalékos engedmény mekkora összeget jelent megtakarításként.

Kapitány Máté, az Alexandra képviselője. A sorban állást már megszokták

Fotó: Agárdy Csaba

Megérte a sorban állás

A nyitás előtt Kapitány Mátéval, az Alexandra munkatársával beszélgettünk: - Három éve a kiadócsoportunk vezetője, Matyi Alexandra találta ki ezt a fajta könyvvásárt. Egy országjáró turnén évente negyven településen jelenünk meg, szombatonként és vasárnaponként. A kínálatunknak a szépséghibás könyvek a kisebb része, a többi hibátlan. De a hibásak esetében sem kell nagy dolgokra gondolni, a borítókon látható kisebb gyűrődés, vagy szakadás, de belül az oldalak hibátlanok. A repertoárunk széles, minden korosztálynak, minden műfajban tudunk könyvet ajánlani. A legolcsóbb könyvünk 100 forint, a hibátlanokat pedig minimum 30 százalékos kedvezménnyel áruljuk. De kínálunk újdonságokat is, különleges, élfestett, éldekorált könyveket is. Minden településre 15 000 darabos készlettel érkezünk, általában 2000-3000 darab könyvet adunk el.

Az MMK-ban a legnépszerűbb írók könyveit is akciósan vásárolhattuk meg

Fotó: Agárdy Csaba

Visszatérve az írásunk kezdetéhez, a hosszú sorhoz (az MMK-tól majdnem a Carissa virágboltig sorokoztak az olvasni vágyók), az emberek majdhogynem jókedvűen, de mindenképpen fegyelmezetten vártak arra, hogy bebocsájtsák őket az MMK aulájába. Érdekesség, hogy a kiadó Facebook-oldalán minden vásár előtt egy-egy játékot szervez, és a nyertesek közül 50-et kisorsolnak, akik még egy embert vihetnek magukkal a vásárba. Ők a könyvvásár hivatalos kezdete előtt fél órával már bemehetnek az adott helyszínre, és kedvükre válogathatnak. A folytatásban azután az a módi, ahányan elhagyják a helyiséget, annyian mehetnek be, és ez így megy egészen zárásig.

Azt biztosan állíthatjuk, az MMK ajtói állandó terhelés alatt voltak szombaton.