2 órája
Sikeresen zárult a Vasvári tornászok nyári edzőtábora
Idén nyáron is aktívan telt a nyári szünet a Vasvári tornászok számára. A Pap Zoltán Tornacsarnok adott otthont annak a nyolchetes edzőtábornak, amely június 20. és augusztus 15. között zajlott, és amelynek célja a fiatal sportolók testi és szellemi megerősítése volt.
A gyerekek minden hétköznap reggel 8 órától délután fél 4-ig vettek részt az edzőtábor programjain, ahol intenzív edzések, technikai gyakorlatok és csapatépítő foglalkozások várták őket. A szervezők nemcsak a fizikai teljesítmény fokozására, hanem a technikai tudás mélyítésére és a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektettek - számolt be a közösségi oldalán a Vasvári Pál Általános Iskola.
Az edzők szerint a edzőtábor minden szempontból eredményesnek bizonyult
A fiatal tornászok fegyelmezetten, elkötelezetten dolgoztak, és látványos fejlődést értek el az elmúlt hetek során. Emellett a csapat szellemisége is megerősödött: a közös munka, a közös célok és az együtt töltött idő valódi közösséget kovácsolt a résztvevőkből.
A dunaújvárosi nyári tábor lezárultával a tornászok magabiztosan és új lendülettel tekintenek a közelgő versenyidőszak elé – megerősödve testben, lélekben és csapatként egyaránt.